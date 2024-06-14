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內政部觀察到房市熱絡 「有人用政府美意操作不當行為」

聯合報／ 記者黃婉婷呂俊儀／台北報導
新青安政策，缺乏完整配套措施，成炒房的元凶。圖為大台北地區房地產。記者林伯東／攝影 圖／聯合報系資料照片
新青安政策，缺乏完整配套措施，成炒房的元凶。圖為大台北地區房地產。記者林伯東／攝影 圖／聯合報系資料照片

青安貸款被形容為「炒房元凶」，內政部次長董建宏昨天指出，確實有少數人利用政府美意操作不當行為；地政司長王成機坦言，確實觀察到房市熱絡，但炒房零容忍，會隨時加強稽核。

董建宏指出，新青安重點在於協助年輕首購族解決居住需求，當前台灣自有住宅率高達八成，社會期待年輕人自主自立，推出青安和新青安政策，是希望讓年輕人在相對低負擔的狀況下，取得人生重要的里程碑，過去也順利協助五萬多名青年取得住宅，政策達到一定成效。

董建宏說，執行過程中，確實觀察到少數業者和人士，利用優惠貸款來特意操作，一定程度上挑戰新青安照顧年輕人的美意，才會建議如果央行升息，就不建議再加碼補貼利息。由於新青安政策是由內政部住宅基金出資，董強調，希望住宅基金能合理且有效地運用在需要的人身上。 

王成機表示，內政部將持續觀察市場狀況，若有異常案場，會隨時展開稽查或不定期稽查，五月也有全國聯合稽查，實際關注市場任何不合理的狀況。他舉例，像是秒殺、排隊這種有違市場操作的案場，地方政府和內政部會即時稽核，確認是否違規。

財政部官員回應，影響房屋價格因素眾多，不應直指青安貸款為投機客炒房的幫凶。此外，財政部已責成公股銀行開會研商具體改善措施，並落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，防杜人頭戶及貸後出租等未符青安貸款政策目的之行為；財政部並與公股銀行合作，研議透過青安貸款案件與政府資料勾稽未符自住使用個案，並依規進行查處。

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