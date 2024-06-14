楊金龍提醒：申請新青安房貸 注意財務管理

中央銀行總裁楊金龍昨天表示，央行會記取金融危機教訓，持續緊盯房市，後續將關注銀行不動產貸款占總放款比率（不動產放款集中度）、以及金融穩定等兩指標。針對新青安遭質疑助漲房價，楊金龍說，新青安造成移轉棟數增加，確實「有它的衝擊」；他也要提醒年輕人注意財務管理，不是只看目前，並示警房貸族若還不起債務，銀行也會受害。

楊金龍在理監事會會後記者會表示，先前美國因房價泡沫破滅導致次級房貸風暴，進而引發全球金融危機，「央行會記取這些教訓」，將密切注意房市，不希望有失誤。央行統計，近期銀行不動產貸款占總放款比率落在百分之卅七上下，顯示國銀放款高度集中在不動產業務，但楊金龍說，必須觀察結構是否改變，如果是房價高漲導致貸款金額攀高，集中度跟著走揚，或基本面推動房價上漲，「那要強壓它嗎？」

其次，央行將關注房市對金融穩定的影響，看不動產貸款的逾放比，以及壓力測試；央行對銀行進行壓力測試，在持續升息及房價掉百分之四十，這兩個情境下，銀行資本適足率是否能夠承受，「目前為止還comfortable」。楊金龍說，即便數據目前還能接受，央行也將持續關注金融穩定，滾動檢討。

針對新青安議題，楊金龍指出，央行近期確實去調查公股行庫的新青安房貸，主要是有些房產在父母名下，但以子女為借款人，央行關注的是當子女去申貸新青安時，是否會涉及央行對第二戶房貸的管制措施、這樣的比重高不高；至於新青安房貸是否需要採取相關配套，「這是財政部的事情」。

此外，楊金龍說，央行這次沒有把豪宅門檻調降這個案子「端上來」，主要是因為央行在豪宅管制方面有些使不上力，去買豪宅的都是有錢人，且比起豪宅，「特定地區」第二戶房貸的投資客還滿多的，所以決定從這裡著手。

至於新青安是否造成首購族「信用膨脹」？楊金龍回應表示，很多人都在關心這個問題，央行的立場就是藉機宣導年輕族群，申請新青安時要注意財務管理，不是只看目前，要看長期；特別是假如未來利率愈來愈高，內政部也提到，央行再升息不會補貼，加上五年期的寬限期也屆滿，房貸族是否會還不起債務，若是如此銀行也會受害。