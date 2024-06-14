新聞分析／這波房市熱 新青安貸款惹的禍？

這一次，中央銀行還是給了市場surprise（意外）。

央行總裁楊金龍上周在立法院財委會備詢時，語帶玄機地說，「時常suprise也不好」，外界解讀暗示央行第二季不會再升息。結果央行昨天沒宣布升息，卻採取更強的貨幣緊縮手段－調升存款準備率一碼（○點二五個百分點）。同時，祭出第六波選擇性信用管制，調降自然人在特定地區第二戶購屋貸款最高成數上限為六成。

同時調升存準率及祭出選擇性信用管制，這在央行貨幣政策的調整史上較為少見。由此可以反映房市過熱，部分地區更出現排隊搶買房的怪現象，讓央行不得不出重手，而央行的決策措施有沒有對症下藥呢？不能說沒有，但是效果有待觀察。

追根究柢，造成這波房市熱潮有兩項外在因素環境，一個是通膨的壓力，加深民眾買房保值心理；其次，去年八月推出的新青年安心成家購屋優惠貸款，協助無屋族的立意良善，未料卻引爆「假性剛性需求者」進場，這恐怕是當初始料未及的局面。

央行認為整體通膨壓力還不大，這次並未升息，但為何在物價回降之際，央行未調升貼放利率，卻調升了存準率？完全就是鎖定在打炒房，央行要透過緊縮市場的資金「量」，搭配選擇性信用管制，以讓銀行減少房貸量。

至於這波房市狂熱是不是新青安貸款惹的禍？去年推出的新青安，帶動這波買房族群裡的剛性需求，其中卻也有炒作的成分。包括沒有實質需求，或自身財力不足以買房，在其引誘下提前買房，這種人的心態不是自住，而是想等到房價上漲之後賣出獲利。另一種情況更可怕，投機客利用人頭申辦新青安，根本是炒房客的變種手法。

正因為房市朝不正常的方向發展，相關部會開始警覺。內政部日前表示，未來央行如果宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息。財政部也透過要求八大行庫嚴加把關，斬斷投機客金流，希望能壓制失控的房市。

央行進一步透過量的管控加上選擇性信用管制限縮房貸成數，或許可以對目前過熱的房市發揮一點作用。但由新青安擴散出去的銀行授信競爭，讓房貸條件大為寬鬆，包括寬限期從過去三年拉長到五年，貸款期限拉長到四十年，貸款成數也拉高到八成，造就了這波房市狂熱。

而從央行昨天出重手打炒房，也凸顯政府施政矛盾的荒謬，可謂毫無一致性的打地鼠式施政。當初為了平抑高房價的民怨，政府祭出平均地權條例修法、房地合一稅二點○等打炒房措施，但去年為了大選就推出新青安方案，加上台股上漲帶來資金效應，使房市愈打愈熱，豈不是前功盡棄？

其中當初被政府包裝成「德政」的新青安如今更被外界視為「炒房元凶」，相關部會才趕緊回過頭來祭出一連串政策工具，試圖為房市降溫。

試問，當年喊得震天價響的健全房市方案落實了什麼？若不能通盤檢討問題，各部只各自忙著補破網恐怕無濟於事，一旦房市泡沫化引發金融系統性危機，倒楣的還是老百姓。

不動產相關貸款升溫 製表／林海