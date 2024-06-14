第六波房市管制措施 這一次...影響換屋族、交屋族

央行昨（13）日決議加碼第六波房市管制措施，針對第二戶貸款成數再下調，信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德表示，將第二套房貸降低貸款成數到六成，直接受影響的，將會是換屋族與交屋族。

曾敬德解釋，換屋族需要想辦法多準備自備款，已經有聽聞買方說要確定央行政策才要換屋，不過若是幾年前買預售屋的民眾，名下還有房貸的客層，近期交屋時可能就容易出現資金缺口，不是想辦法補上額度，就是繳交45%的房地合一稅換約。

央行新房市措施影響

此次央行還調高銀行的存準率，曾敬德表示，調升存準率的影響力比升息還大，可能會影響銀行放貸的金額，未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。

業界認為，央行此舉至少有三大後遺症，包括殃及交屋的無辜民眾、錯殺換屋需求，還有阻礙都更等。

不動產開發商公會全國聯合會理事長楊玉全認為，房市已非炒作標的，若管制措施老是從一般民眾購屋能力下手，將傷到一般購屋大眾而殃及無辜，更何況沒有房市、產業支持，老屋改建將更難推動。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，央行理監事會議做成決議後，且隔天就要實施，本來說好貸款可以七成，現在突然變成了六成，讓人擔心造成新簽約的已購客戶合約糾紛，建議央行應該要不溯及既往。

「央行此舉，對於兩、三年前買房的購屋人殺傷力極強，」大台中不動產開發公會理事長王至亮說，今天就要實施第二戶變成六成貸款，接下來各地面臨新案交屋期，購屋人生不出錢來怎麼辦？

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，這次央行繼去年6月後，再度祭出第六波的信用管制，並調升存準率1碼，對市場降溫極其有限，但扭曲正常換屋需求。