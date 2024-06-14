新青安房貸成為眾矢之的 財部：政策不是炒房幫凶

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

新青安房貸成為眾矢之的，財政部昨（13）日特地發布新聞稿強調，新青安房貸新承作案件，未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約73%，以青壯年族群為主，顯示此政策確實支持年輕民眾購屋自住需求。且影響房價因素眾多，例如稅負、市場利率等，實不應直指青安貸款為投機客炒房幫凶。

近期外界高度關注青安貸款遭不當使用，財政部已責請公股銀行開會研議具體改善措施，並落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，防杜人頭戶及貸後出租等行為；財政部並與公股銀行共同合作，研議透過青安貸款案件與政府資料勾稽未符自住使用個案，並依規進行查處。

財政部表示，督導公股銀行辦理新青安貸款，是為協助無自有住宅家庭購屋安居，政策目的明確，2023年8月推出精進方案提供利息補貼，於升息趨勢中減輕民眾購屋自住資金負擔，為健全房市政策之一環。

青安貸款精進方案實施後，新承作案件未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約73%，以青壯年族群為主，顯示該項政策確實支持無自有住宅年輕民眾購屋自住需求。

財政部指出，青安貸款須符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者」條件，於購置成屋時方可申貸。

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