持續緊盯房市 內政部：秒殺、異常交易

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

內政部昨（13）日表示，將持續緊盯房市，只要有「秒殺」、「排隊案場」，或有違市場機制的異常交易，就會隨時展開不定期稽查，正面宣示「炒房零容忍」。

內政部日前罕見在央行理監事會前夕，對新青安貸款表態，若未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，避免推升房價。內政部次長董建宏昨天指出，青安與新青安過去皆有達到重要里程碑，已協助5萬多名首購族，確實具一定成效，但有少數人利用政府美意操作不當行為，挑戰新青安照顧年輕人的美意。他重申，未來新青安政策執行過程中，央行若有升息，都仍建議不再加碼補貼利息，希望住宅基金能用在對的地方。

內政部地政司長王成機表示，去年8月財政部推出新青安貸款，加上國內經濟好轉，造成房市熱絡，「坦白說，內政部、財政部跟央行都看到了」，也因此央行看到市場熱錢，昨日有適度調整。

央行

延伸閱讀

國土計畫爭議不休 張麗善：比照屏東畫設農一、農二

寶覺寺主委一家侵吞四千萬寺產 內政部：內控出問題

警專畢業典禮 內政部：警消海巡是社會安定關鍵力量

國土計畫法地方反彈 內政部拜會張麗善稱農民權益不變

相關新聞

央行第6波打炒房 8縣市第2戶房貸上限降至6成

國內房市買氣近來急速轉熱，中央銀行決定「雙管齊下」打炒房。央行理監事會昨天決議祭出第六波房市管制措施，將六都加上新竹縣市...

新聞分析／這波房市熱 新青安貸款惹的禍？

這一次，中央銀行還是給了市場surprise（意外）。

內政部觀察到房市熱絡 「有人用政府美意操作不當行為」

新青安貸款被形容為「炒房元凶」，內政部次長董建宏昨天指出，確實有少數人利用政府美意操作不當行為；地政司長王成機坦言，確實...

第六波房市管制措施 這一次...影響換屋族、交屋族

央行昨（13）日決議加碼第六波房市管制措施，針對第二戶貸款成數再下調，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，將第二套房...

楊金龍提醒：申請新青安房貸 注意財務管理

中央銀行總裁楊金龍昨天表示，央行會記取金融危機教訓，持續緊盯房市，後續將關注銀行不動產貸款占總放款比率（不動產放款集中度...

央行第6波打炒房 業者：影響換屋族與交屋族

央行昨天祭出第六波打炒房措施，更無預警的調高存款準備率，專家指出，打房力度在預期中，但調高存準率則是意料之外，房地產市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。