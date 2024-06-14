持續緊盯房市 內政部：秒殺、異常交易
內政部昨（13）日表示，將持續緊盯房市，只要有「秒殺」、「排隊案場」，或有違市場機制的異常交易，就會隨時展開不定期稽查，正面宣示「炒房零容忍」。
內政部日前罕見在央行理監事會前夕，對新青安貸款表態，若未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，避免推升房價。內政部次長董建宏昨天指出，青安與新青安過去皆有達到重要里程碑，已協助5萬多名首購族，確實具一定成效，但有少數人利用政府美意操作不當行為，挑戰新青安照顧年輕人的美意。他重申，未來新青安政策執行過程中，央行若有升息，都仍建議不再加碼補貼利息，希望住宅基金能用在對的地方。
內政部地政司長王成機表示，去年8月財政部推出新青安貸款，加上國內經濟好轉，造成房市熱絡，「坦白說，內政部、財政部跟央行都看到了」，也因此央行看到市場熱錢，昨日有適度調整。
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