示警移轉棟數增加 央行總裁楊金龍：新青安的確造成衝擊

經濟日報／ 記者陳美君楊筱筠╱台北報導
央行昨天舉行理監事會議，會後總裁楊金龍宣布政策利率維持不變，但調升存款準備率0.25個百分點，7月1日起實施。 記者胡經周╱攝影
央行昨天舉行理監事會議，會後總裁楊金龍宣布政策利率維持不變，但調升存款準備率0.25個百分點，7月1日起實施。 記者胡經周╱攝影

新青安政策成為助漲房價的元凶嗎？中央銀行總裁楊金龍昨（13）日表示，新青安房貸立意良善、屬於政府健全房市方案的一環，但造成移轉棟數增加，確實「有它的衝擊」。至於有什麼漏洞是財政部的職責、央行不會越俎代庖；提醒年輕人，要注意財務管理，不是只看目前，並示警房貸族若還不起債務，銀行也會受害。

財政部長莊翠雲也是央行的常務理事，在昨天的理監事會上她特別說明，會找公股行庫開會討論，並提出配套措施。

央行總裁楊金龍針對房市談話重點
央行總裁楊金龍針對房市談話重點

楊金龍坦言，央行近期確實去調查公股行庫的新青安房貸，主要是有些房產是在父母名下，但是以子女為借款人，央行關注焦點是，當子女去申貸新青安時，是否會涉及央行對第二戶房貸的管制措施、這樣的比重高不高；至於新青安房貸是否需要採取相關配套，「這是財政部的事情」。

楊金龍還說，央行這次沒有把豪宅門檻調降這個案子「端上來」，主要是因為央行在豪宅管制方面有些使不上力，去買豪宅的都是有錢人，且比起豪宅，「特定地區」第二戶房貸的投資客還滿多的，所以決定從這裡著手。

楊金龍強調，不是說這次（豪宅門檻）沒有提出來，以後就不會提出來，只是目的和財政部不同；財政部下調豪宅門檻是基於稅制，央行則是基於對豪宅信用管制的強弱，若要強一點，就下調豪宅門檻。

媒體關注，新青安房貸是否造成首購族「信用膨脹」問題，讓原先沒有能力購屋的青年人因利率補貼與寬限期而投入購屋，寬限期結束卻沒有能力還款？

楊金龍回應，很多人都在關心這個問題，相信財政部也會想到這些問題，就央行的立場，就是藉這個機會宣導，年輕族群申請新青安時要注意財務管理，不是只看目前，要看長期；特別是假如未來利率愈來愈高，內政部也提到，央行再升息不會補貼，加上五年期的寬限期也屆滿，房貸族是否會還不起債務，若是如此銀行也會受害。

央行

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