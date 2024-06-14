第六波房市管制來了 央行升存準率、第二房限貸

中央銀行打炒房揮「組合拳」，昨（13）日理監事會決議祭出第六波房市管制措施，將六都加上新竹縣市等「特定地區」第二戶的房貸成數，由原先的七成下調至六成，且無寬限期，自今日起實施，並同步調升存款準備率1碼（0.25個百分點），7月1日起實施。

央行理監事會議決議重貼現率維持2%不變，並加碼房市管制，符合市場預期，不過，央行緊縮台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市等「特定地區」房貸成數之餘，還加碼調升存準率1碼，出乎外界預期。

央行昨日理監事會重要決議

對於這次升「準」而不升「息」，央行總裁楊金龍表示，「我在立法院也講了，不能有太多的surprise（驚訝）」，既然央行控管房貸成數是從「量」著手，調升存準率也是對資金「量」的管理，主要是要給市場message（訊息）：「央行這次的重點是房地產而不是通膨，但是調存準率對通膨預期也會有一些抑制作用。」

楊金龍透露，存準率調升1碼的效果，等於從市場上收走1,200億元的資金；央行自2022年下半年以來，加計本次已三度調升存準率，效果等於從市場上抽走3,600億元的資金。

對於國內房價高漲問題，楊金龍回應，央行關注房價，但房價並不是央行的政策目標，央行關注的是房貸集中度問題，及是否影響金融穩定；而金融穩定有兩大指標，一是不動產貸款集中度，二是對銀行的壓力測試結果。

楊金龍說，今年4月底，不動產貸款占總放款比率為37.2%仍居高；隨著房價上漲，新青安政策的貸款限額從800萬元拉高至1,000萬元，也會導致不動產貸款集中度升高。此外，央行對銀行進行壓力測試，假設利率提高3%、房價下跌40%，銀行的資本適足率等能否承受，即使目前做出來的結果是銀行尚可承受，央行還是實施第六波房市管制、未雨綢繆。

央行強調，2023年下半年起，購置住宅貸款年增率持續上升，致銀行不動產貸款占總放款比率仍高；此外，央行2023年6月採取第五波房市管制，實施以來，特定地區第二戶購屋貸款的撥款金額仍呈增加趨勢，央行昨日才會進一步降低第二戶購屋貸款成數上限至六成，並搭配調升存準率1碼，強化房市管制成效。