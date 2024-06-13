新青安釀信用膨脹？央行加碼房市管制 記者會關鍵問答一次看

新青安方案替房市添加柴火，眼見市場愈來愈熱，央行再次出招打炒房，這次動用選擇性信用管制、加碼存款準備率兩大工具，超乎市場預期。為何央行不直接升息？存款準備率又有什麼效果？中央社整理央行總裁楊金龍記者會上的關鍵問答，讓您一次看懂。

新青安優惠政策房貸自2023年8月上路，不論利率、貸款年限、貸款成數及寬限期，條件都更優惠，吸引年輕族群進場購屋，房市隨之升溫，呈現價量齊揚。

隨著房市趨熱，近期相關部會紛紛表態，內政部在央行理監事會前，特別發布新聞稿強調，如果未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，避免非自住需求購屋資金湧入房市，致使抑制房價政策力道打折扣。

金管會則說，已將不動產授信風險控管及法令遵循列為今年金檢重點；另外，新青安優惠政策房貸被外界指有轉租、人頭戶等疑慮，8大公股行庫已敲定日期，將於下週開會討論務實、合理機制因應。

政府部會全部動起來，中央銀行也不例外。央行理監事會今天決議升準不升息，調升新台幣存款準備率0.25個百分點，且祭出第6波選擇性信用管制，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成。

楊金龍會後記者會開頭便說，相信外界對於這次央行再祭選擇性信用管制「大家都猜到，沒有surprise」。

市場雖預期央行會出手打炒房，卻沒有料到會同時動用調升存款準備率這項工具，央行這次貨幣政策考量為何、如何看待當前房市及新青安方案，以下是中央社整理的關鍵問答。

問：央行看到哪些跡象，祭出第6波選擇性信用管制？

答：央行從2020年12月以來，已經5度調整選擇性信用管制措施。不過，觀察去年下半年起，房市交易成長回溫，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，導致今年4月底全體銀行不動產貸款占總放款比率為37.2%，仍然居高。

此外，去年6月新增規範自然人特定區域第2戶購屋貸款，最高成數7成。實施以來，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款的撥款金額呈增加趨勢。

央行為了降低相關授信風險，因此調降自然人特定區域第2戶購屋貸款最高成數上限至6成。

問：央行為何選擇升準不升息？

答：調整存款準備率屬於量的管理，升息則屬於價的管理、直接針對通膨。央行這次給市場的訊息是「重點在房地產」，選擇性信用管制是自然人特定區域第2戶房貸從最高7成下降到6成，屬於量的管理。

根據央行估算，調升存準率1碼約可收回新台幣1200億元的資金，不僅帶來量的緊縮，同時對抑制通膨有效果。既然已經對房地產祭出選擇性信用管制、存準率也支撐此做法，如果又做價的管理，力道會過重。

問：央行選擇性信用管制調降第2戶貸款成數，但沒有針對新青安，後續有對應新青安方案帶動房市的措施嗎？

答：新青安房貸是財政部措施，立意良善且為健全房市方案的一環。至於有什麼漏洞，屬於財政部職責，財政部長莊翠雲今天會中也說明會有什麼配套措施，央行不會越俎代庖。

至於與央行相關的部分，先前有調查銀行承作新青安方案的狀況，但以央行立場，在意的是不動產放款集中度高，未來要怎麼做，新青安如何調整則是財政部的權責。

問：今天理監事會是否有討論其他打炒房的選項，未來選擇性信用管制還有加碼可能嗎？

今天主要談的是降低第2戶房貸成數，還有存準率的效果，沒有談到其他選項。

不過央行會記取過去美國次貸危機引發金融風暴的教訓，將密切注意市況，不希望有失誤，持續滾動式檢討。

問：是否會擔心新青安造成信用膨脹，很多年輕人其實沒有能力買房，但因新青安放寬條件，給予5年寬限期的保護傘，5年後這些年輕人不見得能夠負擔。

答：這是蠻重要問題，財政部會想到這些問題，莊翠雲今天會中花了些時間說明、會研議配套，公股行庫也將開會討論。

他藉此向年輕人呼籲，必須思考利率可能愈來愈高，如果未來利息補貼沒了，寬限期過了，會不會還不起債務，這樣一來，個人及銀行都會受影響。

問：央行為何不跟進財政部下修豪宅認定標準？

答：央行高價住宅貸款規範與財政部高價房屋課稅標準，兩者的政策目的不同。央行的豪宅規範，主要是反映選擇性信用管制措施不同的門檻水準；財政部則是為了要讓設算所得可以更貼近實際交易所得，維護租稅公平。這次沒有特別討論此議題，但會持續檢討豪宅規範。

問：央行把台灣今年經濟成長率預測值上修到3.77%，如何看待國內經濟情勢狀況？

答：央行上修今年經濟成長率到3.77％，主計總處也上修到3.94%，看起來經濟好像很強勁，其實不然。今年景氣算是溫和成長，原因有二，一是低基期因素，去年經濟成長率僅1.28%，仍有產能尚未完全利用；二是經濟成長季增年率（saar）動能向上，但不是很強勁。

問：央行為何下修今年全年的消費者物價指數（CPI）年增率到2.12%？

答：今年以來通膨持續呈緩步回降，商品類跟服務類價格都有所下降，預期下半年可望降至2%以下，因此下修全年通膨率到2.12%，核心通膨率估為2%。

民眾比較有感的是每月至少購買一次及17項重要民生物資的CPI年增率，央行則是會關注整體的CPI走勢，預估今年CPI會逐季下降。

問：國際央行已經在談論降息，但台灣通膨率還在2%左右的水準，房市也相當熱，是否會使央行緊縮基調持續更長時間？

答：加拿大央行、瑞士央行、歐洲央行都已降息，美國聯準會也不再考慮升息、今年可能降息，只是降息次數可能縮減，但未來還是朝寬鬆的方向走。

台灣央行跟這些國家不太一樣，除了通膨率比較低，過去升息策略也是溫和漸進、小幅度升息，情況並不相同。

問：台股近期頻創新高，如何看待AI產業帶來的影響？

答：近期輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，台北國際電腦展出現不少產業大咖，美國AI產業的強項在軟體，台灣強項則在硬體，包括跟AI產業相關的半導體產業、伺服器、電子零組件業等，也帶動AI伺服器、AI手機與晶片等發展。

由此可見，AI是台灣的強項，這可能也是台股一直上漲的原因。今年以來外資明顯在調節台股，進出規模幾乎相抵，相較之下，本國資金比較熱絡；今天台股又大漲263點，顯示內資再攻AI。

央行著重在貨幣政策面向，關心AI產業對外匯市場的供需帶來哪些影響。