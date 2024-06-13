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央行調升存準率 行庫：房貸等授信門檻可能愈趨嚴謹

中央社／ 台北13日電
央行第2季理監事會今天登場，決議調升存款準備率0.25個百分點，行庫表示，此措施將使銀行手上可運用資金變少，抑制貸放能力，後續銀行可能會評估拉高房貸等授信業務的條件，對客戶的選擇也會更嚴謹。圖／聯合報系資料照片
央行第2季理監事會今天登場，決議調升存款準備率0.25個百分點，行庫表示，此措施將使銀行手上可運用資金變少，抑制貸放能力，後續銀行可能會評估拉高房貸等授信業務的條件，對客戶的選擇也會更嚴謹。圖／聯合報系資料照片

央行第2季理監事會今天登場，決議調升存款準備率0.25個百分點，行庫表示，此措施將使銀行手上可運用資金變少，抑制貸放能力，後續銀行可能會評估拉高房貸等授信業務的條件，對客戶的選擇也會更嚴謹。

中央銀行今天舉行第2季理監事會，決議利率按兵不動，符合市場預期，但考量近期房市交易熱，祭出第6波選擇性信用管制，調降自然人特定地區（六都加上新竹縣市）第2戶購屋貸款，最高成數上限為6成，且調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

行庫主管指出，這次央行可能是考量目前市場游資偏多，因此調升存準率，此舉將使銀行手上可運用資金變少，抑制其貸放能力；存準率調高後，銀行可能會拉高房貸等授信業務的條件，對客戶的選擇也會更嚴謹，利率低、風險較高的案子，就會「更縮手」。

以房貸業務來說，行庫主管認為，後續銀行最直接的作法可能是調高房貸收支比等授信門檻。

至於央行今天將特定地區第2戶房貸成數從7成降至6成，行庫主管表示，這意味貸戶自備款成數提高，需要更多時間籌備資金，延遲購屋時點，短期有機會讓房市稍微降溫；而公股銀承作房貸以首購為主，通常對第2戶會有較多限制，這次限貸令對業務層面的影響有限。

此外，行庫主管指出，新一波限貸令預估不會對真正的換屋族帶來過大衝擊，因為先前央行已端出相關配套。

央行2023年6月祭出第5波選擇性信用管制，特定地區第2戶購屋貸款成數上限7成，當時政策一出，外界指換屋族恐面臨資金壓力。為此央行研擬因應措施，只要借款人與銀行簽切結書，在特定地區第2戶購屋貸款撥款後一年內，將第1戶房貸擔保品出售及完成產權移轉登記，且清償債務並塗銷第1戶房貸的抵押權，以及不得以轉貸等方式規避，就可不受限貸令限制。

債務 央行 房市 房貸

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