楊金龍：貨幣政策進一步緊縮 這波重點是房地產

中央銀行今天舉行第2季理監事會議，決議升準不升息，且祭出第6波選擇性信用管制。總裁楊金龍表示，這次傳遞給市場的訊息為「重點是房地產」，會中聚焦房市管制措施如何調整、是否要有配套以免傷及換屋族，貨幣政策也進一步緊縮。

央行理事會今天一致同意維持政策利率不變，但針對房市出手，修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，自6月14日起實施。

楊金龍補充，雖然調降第2戶房貸成數上限，理事一直提醒要給換屋族配套措施，央行前次有針對換屋族提供協處措施，這次將延續上次的配套，給予1年緩衝，這樣換屋族比較不會抱怨。

此外，央行認為搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用數量管理，可強化選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，因此調升存準率，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，自7月1日起實施。

至於為何升準不升息，楊金龍說明，選擇性信用管制屬於量的管理，這也是央行要給市場的訊息「我們這次重點是房地產」，而升準可帶來量的緊縮，同時對抑制通膨有效果。

楊金龍補充，升息是價的管理、針對通膨，既然這次重點是房地產，且已經祭出選擇性信用管制、存準率也可支撐此做法，如果又做價的管理，力道會過重。

楊金龍解釋，存款準備率是具流動性管理功能的貨幣政策工具之一，央行調升存款準備率將產生3大效果，一是改變銀行準備金應提額度，直接影響銀行可貸資金數量，會產生信用緊縮效果，宣示效果明確，且鎖住資金的期限長。

第二，使貨幣乘數下降，致M2年增率下滑。第三，隨著銀行資金緊縮，將抑制貨幣市場流動性，預期可帶動貨幣市場利率上升。

央行前次調升新台幣存準率是2022年，當年曾兩度調升存款準備率，今天再次宣布調升存準率1碼，累計已調升3碼。根據央行估算，調升存準率1碼約可收回新台幣1200億元的資金，併計這3次調升，大概可從市場收回3600億元。

楊金龍表示，這次重點是房地產，但確實通膨還是問題，台灣的通膨原因隱含房租上漲因素，房租又與房價有關，綜合考量之下，央行採行量的管理，而且央行調升存準率，不只可回收市場游資，還具有抑制通膨預期的作用。