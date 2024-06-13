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降第2套房貸成數…央行祭第六波房市管制 房仲：兩大族群受衝擊

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，將第二套房貸降低貸款成數到6成，直接受影響的將會是換屋族與交屋族。圖為新竹在地知名建商推出的電梯大樓住宅，今年第四期建案將陸續交屋。圖／信義房屋提供
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，將第二套房貸降低貸款成數到6成，直接受影響的將會是換屋族與交屋族。圖為新竹在地知名建商推出的電梯大樓住宅，今年第四期建案將陸續交屋。圖／信義房屋提供

2023年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款，最高成數上限7成實施以來，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之撥款金額呈增加趨勢，為續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，央行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，自本年6月14日起實施。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，將第二套房貸降低貸款成數到6成，直接受影響的，將會是換屋族與交屋族。

曾敬德解釋，換屋族需要想辦法多準備自備款，已經有聽聞買方說要確定央行政策才要換屋，不過若是幾年前買預售屋的民眾，名下還有房貸的客層，近期交屋時可能就容易出現資金缺口，不是想辦法補上額度，就是繳交45%的房地合一稅換約。

此次央行還調高銀行的存準率，曾敬德表示，調升存準率的影響力比升息還大，可能會影響銀行放貸的金額，未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。

信義房屋 升息 央行 房貸

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