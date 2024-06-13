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新青安恐釀信用膨脹？央行楊金龍「1重要問題」呼籲年輕人

中央社／ 台北13日電
去年上路的新青安房貸因放寬貸款條件，為房市添加柴火，如今房市火熱、價量齊揚，外界關注是否會導致年輕人條件不足硬買房的狀況，央行總裁楊金龍坦言「這是蠻重要問題」。聯合報記者／胡經周 攝影
去年上路的新青安房貸因放寬貸款條件，為房市添加柴火，如今房市火熱、價量齊揚，外界關注是否會導致年輕人條件不足硬買房的狀況，央行總裁楊金龍坦言「這是蠻重要問題」。聯合報記者／胡經周 攝影

去年上路的新青安房貸因放寬貸款條件，為房市添加柴火，如今房市火熱、價量齊揚，外界關注是否會導致年輕人條件不足硬買房的狀況，央行總裁楊金龍坦言「這是蠻重要問題」，呼籲年輕人要留意未來財務管理，中長期是否能負擔。

新青安房貸提供較優惠的貸款額度、貸款年限及寬限期，吸引年輕人趕緊進場購屋，意外造成房市急速升溫。

央行今天舉行第2季理監事會決議升準不升息，且祭出第6波選擇性信用管制。楊金龍說明，祭出選擇性信用管制有2原因，一是全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，二是自然人申辦第2戶購屋貸款的撥款金額呈增加趨勢。

媒體詢問，是否會擔心新青安造成信用膨脹，很多年輕人其實沒有能力買房，但因新青安放寬條件，給予5年寬限期的保護傘，但5年後這些年輕人不見得能夠負擔。

楊金龍說「我覺得這是蠻重要問題」，他表示，財政部會想到這些問題，財政部長莊翠雲今天會中有花了些時間說明、會研議配套，公股行庫也將開會討論。

楊金龍藉此向年輕人呼籲，必須思考利率可能越來越高，如果未來利息補貼沒了，寬限期過了，會不會還不起債務，這樣一來，個人及銀行都會受影響。

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