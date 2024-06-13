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央行打房「雷聲大雨點小」永慶：下半年價量走高機會大

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行13日理監事會祭出第六波選擇性信用管制，永慶房產集團表示，此次措施感覺是「雷聲大雨點小」，預期下半年房市價量持續走高機會大。

永慶房產集團表示，美國聯準會（Fed）今天公布利率決策，宣布利率再次按兵不動，而國內央行也於今日下午召開第二季理監事會議，市場關注利率政策走向以及選擇性信信用管制是否加碼。

在房市有過熱疑慮的狀況下，市場普遍期待升息來挹注過熱的房市，但最後結果出爐，央行維持利率不變，房市熱度恐怕難降溫。

永慶表示，央行本次會議也決議選擇性信用管制再加碼，再降低特定地區，六都+新竹縣市第二戶購屋貸款成數由七成降至六成，無寬限期，但並未擴及全台，管控力道弱，房市衝擊小，對於首購與換屋族群完全沒有影響。

若是購買預售屋面臨交屋期的購屋者，且為第二戶貸款時，恐需多準備一成自備款，衝擊較大。整體而言，本央行提出選擇性信用管制措施感覺是「雷聲大雨點小」，預期下半年房市價量持續走高機會大。

央行

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