央行降二戶貸款至6成、升存準率 金融業：比2014年打房更嚴格

新青安炒熱台灣房市，對於中央銀行13日選擇收緊選擇性信用管制，並調升存準率，金融業者分析，主要目的是為房地產市場降溫，並維護金融穩定，認為調整後的房貸成數已較2014年打房時更為嚴格，而存準率仍然比2008年的高點低0.5%，顯示後者還有進一步收緊的空間。

金融業者認為，利率政策的制定主要是基於總體經濟狀況，而非房地產市場。央行已在今年3月預防性升息，以抑制電價上漲帶來的通膨預期。電價上漲後，通膨數據並未意外上升，央行在此次會議也有小幅下修全年的通膨預測，預示未來繼續升息可能性不大。

渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財今日晚間認為，此次央行凍息、調升存準率措施，顯示台灣中央銀行與加拿大央行總裁認知相同，國內通膨壓力將逐漸消退，下半年成長復甦動能放緩。

符銘財指出，最新修正顯示，台灣GDP成長率將從第1季的6.56%放緩至第2季的4.89%，第3季的2.9%，然後進一步降至第4季度的1.12%。

符銘財指出，中央銀行下調CPI預期、從2.16%下調至2.12%，並下調2024年全年核心CPI從2.03%降至2%，雖然僅是小幅下調，但顯示除非CPI通膨大幅超出預期，否則至2024 年底，預期央行將持續凍息。