快訊

指馬英九、蔡英文都提過「兩岸互不隸屬」 賴總統：講的是事實也沒挑釁意思

1縣市大雨特報下到晚上 氣象署示警「4地」周五恐飆逾36度

央行降二戶貸款至6成、升存準率 金融業：比2014年打房更嚴格

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金融業者分析，主要目的是為房地產市場降溫，並維護金融穩定，認為調整後的房貸成數已較2014年打房時更為嚴格，而存準率仍然比2008年的高點低0.5%，顯示後者還有進一步收緊的空間。記者許正宏／攝影
金融業者分析，主要目的是為房地產市場降溫，並維護金融穩定，認為調整後的房貸成數已較2014年打房時更為嚴格，而存準率仍然比2008年的高點低0.5%，顯示後者還有進一步收緊的空間。記者許正宏／攝影

新青安炒熱台灣房市，對於中央銀行13日選擇收緊選擇性信用管制，並調升存準率，金融業者分析，主要目的是為房地產市場降溫，並維護金融穩定，認為調整後的房貸成數已較2014年打房時更為嚴格，而存準率仍然比2008年的高點低0.5%，顯示後者還有進一步收緊的空間。

金融業者認為，利率政策的制定主要是基於總體經濟狀況，而非房地產市場。央行已在今年3月預防性升息，以抑制電價上漲帶來的通膨預期。電價上漲後，通膨數據並未意外上升，央行在此次會議也有小幅下修全年的通膨預測，預示未來繼續升息可能性不大。

渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財今日晚間認為，此次央行凍息、調升存準率措施，顯示台灣中央銀行與加拿大央行總裁認知相同，國內通膨壓力將逐漸消退，下半年成長復甦動能放緩。

符銘財指出，最新修正顯示，台灣GDP成長率將從第1季的6.56%放緩至第2季的4.89%，第3季的2.9%，然後進一步降至第4季度的1.12%。

符銘財指出，中央銀行下調CPI預期、從2.16%下調至2.12%，並下調2024年全年核心CPI從2.03%降至2%，雖然僅是小幅下調，但顯示除非CPI通膨大幅超出預期，否則至2024 年底，預期央行將持續凍息。

央行

延伸閱讀

央行上修全年經濟成長率為3.77％、下修CPI年增率至2.12％

美國預計僅降息一次 股市仍樂觀看待

Fed決策+CPI緩解 史指那指再刷收盤紀錄、台積電ADR大漲4.39%創新高

美通膨回落…降息開綠燈 Fed 9月降息機率升破七成

相關新聞

內政部：少數人利用新青安不當操作 若升息仍建議不補貼

新青安貸款被視為「炒房元凶」，內政部緊盯房市，更表態若未來央行宣布升息，將建議不宜再加碼補貼利息，避免推升房價，央行也出...

能逼投資客拋售？央行第2戶限貸六成 專家：這方法可解套、房價難回檔

央行13日召開理監事會議，決議維持政策利率不變，針對房市祭出第六波信用管制措施，對第二房貸款成數再降。住商不動產企劃研究...

央行打房「雷聲大雨點小」永慶：下半年價量走高機會大

央行13日理監事會祭出第六波選擇性信用管制，永慶房產集團表示，此次措施感覺是「雷聲大雨點小」，預期下半年房市價量持續走高...

央行祭第六波信用管制 賴正鎰：盼不要溯及既往、同業也要自我約束

央行13日召開理監事會議後，宣布第六波信用管制政策，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，央行將六都連同新竹縣市...

央行降二戶貸款至6成、升存準率 金融業：比2014年打房更嚴格

新青安炒熱台灣房市，對於中央銀行13日選擇收緊選擇性信用管制，並調升存準率，金融業者分析，主要目的是為房地產市場降溫，並...

央行第六波出招下重手？專家：打不到預售屋、下半年仍榮景

央行再出招，市場不少人認為是重拳，不過高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，央行在2020年12月開始新一輪的房市信用管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。