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再打炒房！央行第二戶限貸六成 建商公會：老從民眾下手「殃及無辜」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行13日召開理監事會，會中決議加碼第六波房市管制措施，針對第二戶貸款成數再下調。對此，中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全認為，房市已非炒作標的，若管制措施老是從一般民眾購屋能力下手，將殃及無辜，更何況沒有房市、產業支持，老屋改建將更難推動。

央行祭出的第六波房市管制措措施，包括下調「特定地區」第二戶的貸款成數，六都與新竹縣市「二房」貸款成數從原先的七成降至六成。另，央行貼放利率按兵不動，重貼現率維持2%，但宣布調升存款率1碼（0.25個百分點）。

楊玉全認為，最近房市的表現活絡，主要是因為綠色通膨、成本推動、台商回流、台積電（2330）擴廠、經濟成長、台股資金行情、縣市公共建設帶動等效應，而且在政府多波修法嚴查、重罰、重稅下，房市已非炒作標的，如果管制措施老是從一般民眾購屋能力下手，將殃及無辜。

楊玉全強調，若沒有房市支持，都更危老重建、公辦都更招商以及聯合開發等都將難以推動，受影響的是整個市政建設以及民生經濟。

至於今日央行再修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，限縮自然人於特定地區購屋第2戶的貸款成數由原本七成調降為六成。

楊玉全指出，目前屋齡50年以上住宅數量達101.4萬戶，相當於每9戶就有一戶屋齡超過50年，民眾想另外買一戶符合耐震標準的房屋，卻受到央行貸款成數以及沒有寬限期的限制，這種削弱購屋能力的管制措施，容易傷到一般購屋大眾，對於換屋族應該要有配套措施，避免造成買賣交易糾紛。

央行

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