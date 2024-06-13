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央行祭兩招關水龍頭！專家：這類人恐周轉不靈降價賣 有助緩解供給不足

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

中央銀行13日召開理監事會，會中決議加碼第六波房市管制措施，但央行貼放利率一如市場預期按兵不動，重貼現率維持2%、但宣布調升存款率1碼（0.25個百分點）。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，為因應全球局勢，加上第一季已搶先升息等因素，此次央行以緊縮銀根，推出加碼信用管制等「組合拳」，是否抑制近期過熱房市有待觀察。

徐佳馨指出，本次理監事會維持總裁一貫的「驚喜包」基調，針對外界矚目的是打房操作，緊縮第二戶貸款成數至六成，另外以調升存準率一碼作為因應，等於直接關上非自用住宅的水龍頭，並且透過調升存準率緊縮銀根，藉此遏止房市炒風。

在此狀況下，市場雖不至於馬上消風，卻可能出現緩步降溫，針對第二戶以上購屋人，無論是成屋或是即將交屋的預售，多少會出現打擊，進而有較多案量釋出，不過民眾期待的大幅修正，在今年若股市仍維持這種基調，恐怕並不容易。

針對調降成數部分，徐佳馨認為看得出來央行劍指數年前購置預售屋的多戶投資客，由於這些買方即將交屋，最直接會面對核貸成數不足的問題，極可能因為資金周轉不靈而降價賣出，讓市場交易量增加，有助於緩解目前市場上供給不足的問題

大家房屋企研室公關主任賴志昶補充，理想上如此，事實上是否會出現央行的預想，可能沒那麼容易。畢竟是房價漲了一大段，就算買方無法交屋，可以透過解約解套，或是其他管道借貸，前者物件再回到業者手上，後者能讓買家再撐一段，價格難出現甜甜價。

他表示，中長期有機會讓市場慢慢消風，卻也可能演變成有屋族之間的大吃小，讓未來打房難度更高。

央行

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