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央行下調第二屋房貸六成 房仲：資金往非管制區佈局

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／台灣房屋提供
房市示意圖。圖／台灣房屋提供

台灣房屋表示，央行第2季理監事會議，雖然利率凍漲，但發布第六波信用管制，將特定地區第2戶貸款成數上限降為6成，但並未擴大管制範圍，也沒有下修豪宅的總價認定標準，管控力道較預期溫和。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，本次央行下調六都及新竹縣市的第二屋貸款成數，上限從7成壓縮為6成，對市場具有抑制作用，但由於管制區域未擴大，因此資金有可能轉往非管制區佈局。

也由於本次管制僅對想買第2屋的七都置產族影響較大，新青安申辦主力的單一自住客，並非政策抑制的對象，所以首購族毋須過度擔憂。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，利率調整除了牽動房市外，也影響總體經濟展，因此單純以調控房市為目的，並不適合從利率下手，加上國際升息循環已邁入尾聲，國內通膨情勢也較先前緩和，本次央行利率不變，符合各界預期。

但由於國內行庫的不動產放款集中度高，且為防範景氣過熱，央行睽違一年端出了第六波信用管制，展現出對房市「居高思危」的示警意味，也為後續市場投下降溫變化球。

張旭嵐表示，截至今年4月底，全國新青安優貸的受理戶數已逾5萬戶，反應相當不錯，但也衍生「人頭戶」、「假自住真出租」的疑慮，且內政部也明言往後不宜再加碼補貼，所以新青安的後續放款及查核將趨嚴，建議首購買家的財務規劃應更保守以對，以免購屋計畫因貸款不如預期出現變數。

近年央行六波打炒房信用管制一覽表。 資料來源／台灣房屋
近年央行六波打炒房信用管制一覽表。 資料來源／台灣房屋

央行

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