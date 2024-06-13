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央行再祭第二戶限貸六成 專家揪「1盲點」：完工前不受央行信用管制牽制

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
央行13日召開理監事會，利率維持不變，但祭出第六波信用管制措施，六都暨新竹縣市第二戶限制貸款上限六成。記者許正宏／攝影
央行13日召開理監事會，利率維持不變，但祭出第六波信用管制措施，六都暨新竹縣市第二戶限制貸款上限六成。記者許正宏／攝影

央行13日召開理監事會，利率維持不變，但祭出第六波信用管制措施，六都暨新竹縣市第二戶限制貸款上限六成。

對此高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，這次央行繼去年6月後，再度祭出第六波的信用管制，壓縮六都暨新竹縣市第二戶以上住宅貸款成數，並調升存準率1碼，其實了無新意，對市場降溫極其有限，甚至進一步扭曲正常換屋需求，而且高價住宅限貸門檻不調整合理建築規劃。

黃舒衛分析，新青安的原意是補貼首購族進場，但是重新點燃的成屋買氣激出預售市場的比價效應，再加上預售屋付款的彈性，不但吸引自備款不足的自住買方進場，更成為置產抗通膨、投資買盤大開槓桿，把預售屋當成金融期貨操作的新樂園，引發諸多市場亂象。

然而，黃舒衛指出，央行信用管制有盲點，由於預售不涉及房貸、授信問題，因此即便央行下藥再猛，在完工前根本都不受央行信用管制牽制，所以目前檯面上的信用管制工具不但不是房市降溫的解藥，甚至因為對於成屋市場的過份壓抑，將使熱錢、剛需流向預售市場的趨勢更為擴大，銳化房市價量膨脹的領先指標

黃舒衛認為，無論是超額儲蓄、資金回流的動能，以及產業、股市表現的樂觀預期，短期房市無庸置疑絕對是主、被動被嘉惠的資產市場，而目前央行信用管制的邊際效益極低、副作用越形鞏固，若無其他有效管制工具上場，而美國第三季的降息議題又來勢洶洶，預期台灣下半年成屋、預售市場仍是一片榮景，惟惜售、封盤的心態將使交易量成長趨勢走緩。

央行

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