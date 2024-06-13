降貸款成數、升存準率 房仲：央行重手雙殺「兩族群」

央行13日理監事會決議加碼第六波房市管制措施，下調「特定地區」第二戶的貸款成數，六都與新竹縣市「二房」貸款成數從原先的七成降至六成，自本年6月14日起實施，另外央行也宣布調升存款率1碼。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，將第二套房貸降低貸款成數到6成，直接受影響的將會是換屋族與交屋族，換屋族需要想辦法多準備自備款，先前已經有聽聞買方說要確定央行政策才要換屋。

另外若是幾年前買預售屋的民眾，名下還有房貸的客層，近期交屋時可能就容易出現資金缺口，不是得想辦法補上額度，就是繳交45%的房地合一稅換約。

曾敬德表示，此次央行還調高銀行的存準率，調升存準率的影響力比升息還大，可能會影響銀行放貸的金額，目前不少銀行放貸已滿水位，未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。