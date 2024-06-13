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央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸6成
中央銀行今（13）日下午召開今年第2季理監事會議，大動作調升存款準備率1碼（0.25個百分點)，7月1日起實施。央行重貼現率、擔保放款融通利率，以及短期融通利率分別維持年息2％、2.375％及4.25％。並祭出第六波選擇性信用管制，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，自6月14日起實施。
央行總裁楊金龍上周在立法院財委會備詢，回答立委質詢時就表示，當前房市三大警訊，包括房價、房貸加上土建融授信占比，以及不動產放款占總體放款比率等三項數據偏高 。
近期買房亂象頻傳，像是夜宿排隊，甚至像買精品一樣得配貨。根據今天最新出爐的住展風向球，5月再次出現代表房市「熱絡注意」的黃紅燈，5月預售推案量來到近1500億元，為近一年來單月最強。調查單位分析，建商趁著房市熱絡乘勝追擊，免得被央行第六波選擇性信用管制先下手，導致房市出現震盪，夜長夢多。
對於近期房市過熱，楊金龍上周在立院答詢時即表示，央行關心房價的目的是擔心房價是否會變成泡沫，進而影響到金融穩定。市場上甚至一度傳出央行要對行庫承作新青年安心貸款展開金檢，但事實是財政部要求公股八大行庫嚴加控管新青安，指示土地銀行下周邀集承作新青安業務的八大公股行庫，討論強化新青安房貸戶的管理，其中將要求貸款戶必須簽切結書。央行今日祭出打炒房的調控政策，市場也不意外。
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