央行打炒房 建案來客少20％

新聯陽機構董事長王志祥昨（11）日表示，央行祭出打炒房政策後，這幾天案場來人減少一到二成，不過成交量卻是維持，顯示這波以自住客為主的買氣並未受政策影響太多，但政府已緊盯炒房，加上擬推實價登錄2.0，短期將會影響買方觀望一到二個月。

王志祥指出，7日央行祭出四大選擇性信用管制後，這幾天預售、新成屋一手市場確實來人有因此受到影響，初估來客組數減少一到二成，顯示政府政策已讓買方對房市出現觀望態度。不過若以成交組數來說，還是呈現穩定狀態，像是旗下位於台北市北投大業路的代銷案「萬企大業」，之前預約客戶依舊回來案場進行簽約。

新聯陽機構董事長王志祥（右二）昨天表示，央行祭出打炒房政策後，這幾天案場來人減少一到二成，不過成交量卻是維持，顯示這波以自住客為主買氣並未受政策影響太多。記者陳美玲／攝影

王志祥分析，5月以來，「後疫情時代」噴發的買氣是以自住客為主，多數新案是鎖定首購、換屋的剛性需求客層，且產品規劃符合自住客，若區域還具備鮮少新建案供給釋出的條件，大部分建案銷售率多以紅盤、甚至快速完銷，且即使建案價格為區域中高水位，也能被自住買方接受，才會出現近期央行打炒房政策，但房市成交狀況還能持穩表現的關鍵。

他表示，由於今年下半年房市買氣表現不錯，增強建商推案信心，以今年來說全國新案推案量約1.8兆元，初估明年案量將成長一成左右、衝上2兆元水位。新聯陽接案量也會隨市場推案量能擴大，以及公司營運成長考量，從今年的1,100億元提高到1,300~1,400億元。

不過，央行祭出選擇性信用管制，加上行政院拍板「實價登錄2.0」中、將預售屋即時登錄納管，他認為政府接連對房市的動作，將引發買方對市場觀望至少一到二個月。