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房產專家：拋貨潮恐現 準備撿便宜

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

房產專家表示，在政府祭出打炒房政策後，有利現在自住客進場，尤其接下來將交屋的新成屋案，或是賣很久的成屋案，可能會出現有資金壓力的建商、投資客拋貨，自住客多留意並準備好自備款，有機會撿到便宜的好屋。

房產專家分析，此次央行的四項調控措施中，以限制餘屋貸款成數最高五成這項業務新規定與自住客最有關係；主因過去不少建商利用手中餘屋去跟銀行貸款，多數都可以貸到七到八成，在餘屋資金已經套現出來，未來即使房屋跌價，風險就是轉嫁給銀行，因此在新規定上路後，預料將有建商受限餘屋貸款成數最高五成規定，會出現拋貨情況。

房產專家認為，建商資金槓桿可以操作這麼大，風險願意拉得這麼高，就是賭未來房價會上漲，只要房價上漲，就能解決建商資金壓力。

房產專家指出，這一次央行調控房市，主要為了把銀行風險降低，且不讓建商透過囤房行為，之後再利用餘屋貸款去跟銀行套現，所以才會要求銀行餘屋貸款承作不得超過五成；接下來可能會出現資金操作高槓桿的建商，若資金周轉不足且又無法跟銀行進行餘屋貸款，這時候建商就會降價出清餘屋。

房產專家表示，尤其是那種賣很多年的成屋案，如果後續因餘屋貸款受限，建商會被逼著出清餘屋來套現，所以這時候消費者要做的是準備好自備款，並留意今年底到明年有交屋潮的新成屋案，或是賣很久的成屋案，在建商或短線投資客基於資金壓力所拋出來的產品，說不定有出清價、撿便宜的機會。

建商

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