下重手打炒房 央行祭房市信用管制
中央銀行總裁楊金龍昨（7）日無預警祭出房市針對性審慎措施，鎖定公司法人、自然人、購地貸款與餘屋貸款四項，進行貸款成數限制，十年來首見；其中，公司法人、自然人與購地貸款等，均為十年前採取過的管制措施，但餘屋貸款為央行首次祭出管制，目的就是打擊建商囤房風氣。
楊金龍昨日指出，經常務理事會決議，採取新一波不動產針對性審慎措施（選擇性信用管制），在公司法人部分，第一戶房貸限貸六成，第二戶以上房貸限貸五成，均無寬限期。
在自然人部分，新增第三戶以上房貸限貸六成、無寬限期規定，高價住宅貸款（俗稱豪宅貸款）維持目前六成、無寬限期。楊金龍強調，本次房市管制措施僅規範高風險貸款戶，並不影響首購及換屋等絕大多數實質需求貸款案件，他強調這次房價是溫和上漲，相關措施是希望房價軟著陸
央行本次也新增「借款人購買都市計畫劃定的住宅區及商業區土地貸款」限制，除限貸六成五外，還須保留其中一成，在動工興建後才能撥貸。
央行昨日還破天荒宣布，對餘屋貸款採取管制措施，最高限貸五成，楊金龍表示，主要是為了避免建商利用銀行資金囤房。
對於央行無預警宣布祭出房市針對性審慎措施，楊金龍說，主要考慮以下四點。
首先，全球經濟不確定性仍高，主要經濟體持續維持寬鬆貨幣政策的資金外溢效應，銀行過度集中不動產授信，將影響信用資源配置，不利生產事業實質投資。
其次，銀行購置住宅貸款及建築貸款成長走高，今年10月底銀行不動產貸款占總放款比重為35.9%，接近歷史高點的37.9%。
第三，自然人多筆購屋貸款及公司法人購屋貸款續增，央行發現，部分案件貸款成數偏高、貸款利率偏低，以及寬限期過長；且購地貸款部分借款人利用銀行資金進行養地、囤房；餘屋貸款亦有授信條件過於寬鬆等現象。
「希望建商能儘速清理餘屋，不要讓人覺得有一些囤屋、囤土地的現象」，楊金龍說。
第四，央行近期邀請主要銀行座談，進行道德勸說，並派員實地查核，另通函金融機構，持續強化不動產授信風險控管。不過，楊金龍說，道德說服的成效不大，所以央行提前採取措施。
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