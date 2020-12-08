打炒房 商總：原子彈來了

中央銀行昨（7）日無預警祭出選擇性信用管制，商總理事長賴正鎰形容是「原子彈」來了，央行下這個藥太重了，對房地產市場將造成重大影響；不動產開發公會全聯會理事長楊玉全認為，央行這次措施已經不是「打炒房」，而是「打房」。

房仲業者指出，央行選擇性信用管制將影響市場買盤信心，初期買方會出現觀望心態，短期房市交易量恐萎縮，預料對投資客與中小型建商將產生壓力，若市場熱度持續不退，實施時間一長衝擊不可小覷。

央行的管制措施中，購地貸款部分，限貸六成五，保留一成動工款，餘屋貸款限貸五成，明顯針對建商而來。對此，楊玉全說，這顯示政府也在「打擊產業」、「打擊從業人員」，建築業對就業、稅收、推動都更危老都有付出，現在卻天天被各項措施打壓，嚴重影響建築業投資環境的安定性。

賴正鎰表示，現在房地產還沒有真正復甦，紅單也只是少數情況，尤其是在新冠肺炎疫情還沒有結束，景氣還沒有復原之前，政府就下重手，只會讓景氣復甦帶來更大壓力，他反對政府在沒有任何緩衝時間下，就決定馬上實施限貸措施，希望政府能再三思考。

值得注意的是，央行祭出的四條打房措施，恐將衍生後續建商與消費者間的買賣糾紛。業者指出，內政部訂定的預售屋買賣定型化契約中，賣方洽定辦理的貸款若少於預定金額且無法歸責時，賣方須先代墊，再由買方分期攤還，或是賣方支付違約金解約。

依央行最新做法，消費者買第三房，貸款成數可能不足，而法規認定上若有疑義，買賣雙方必然衍生糾紛，建議政府在祭出相關措施前，須訂定「日出條款」，否則未來建商與消費者間的糾紛難以解決。