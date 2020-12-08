不動產授信 金管會擬祭集中度管理

聯手央行打炒房，金管會不排除對不動產授信祭出集中度管理措施。金管會主委黃天牧昨（7）日表示，配合政府健全房市，本月就會啟動對銀行專案金檢，金檢重點包括央行新的信用管制措施，上月並發函要銀行強化不動產授信風險控管，未來不排除有下一波措施。

集中度管理措施，主要是對針對不動產放款集中度過高的個別銀行，要求增提準備，以提高銀行承作成本，並強化風險承擔能力。

金管會昨晚也宣布，把央行新的信用管制措施列入這波專案金檢，及辦理一般金檢的檢查重點，以督促銀行確實執行央行新規定。

黃天牧昨日上午在立法院財政委員會答詢時表示，這波專案金檢目標鎖定十家銀行，金檢重點包括餘屋貸款、投資客與豪宅貸款、土建融等三大項；除此，如果央行有新規定，也會跟央行採取一致標準。

立委林德福並問，銀行在這波房價炒作是否成幫凶？黃天牧表示，是否幫凶要有事實證明，不動產是多面向，金管會只能做授信風險管理，對不動產授信風險已啟動專案金檢，一般金檢及專案金檢都會查不動產授信，若有缺失會作處理。

黃天牧表示，預計明年3月底前完成專案金檢。

至於打炒房的下一波措施，會不會考慮集中度管理？黃天牧表示，還在研究，相關部會討論會隨情況機動調整；第二波適當時機就會採行，不會等金檢結果。