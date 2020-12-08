財務槓桿卡住 難以案養案
央行昨（7）日祭出四條打房政策，主要針對投資族群與建商進行信用管制。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，從「楊四條」來看，第三、四條等於卡住建商財務槓桿，建商將難「以案養案」，勢必得加快去化餘屋，以健全財務狀況。
黃舒衛分析，第三條降低開發商的土融成數，除限貸六成五外，還須保留其中一成在動工興建後才能撥貸；第四條則限縮餘屋貸款，建商財務槓桿幅度縮小，也無法把庫存融資套出現金，建商搶地銀彈縮水。
另外，政府鼓勵台商資金回流，但央行限制購地貸款限貸六成五，外界好奇是否影響台商資金回流？經濟部次長林全能表示，購地貸款緊縮對於真的有意願回台設廠的台商應無太大影響，工業局同樣也有相關規定遏止囤地炒房行為。
林全能表示，台商回台設廠在銀行融資都須具備投資計畫，因此他推斷央行緊縮購地貸款不至於會影響到想設廠的回流台商；至於廠商購買工業用地去轉作其他投資，就另當別論。
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