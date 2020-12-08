財務槓桿卡住 難以案養案

「打紅單還情有可原，用貸款打房只有短暫性效益！」中華民國不動產仲介經紀商業公會全聯會理事長張世芳7日受訪時歎，以限制貸款打房的效果有限，一旦熱錢走了，問題就解決了。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則認為，打房措施是針對非自住的投資型或豪宅買賣，對於自住購屋影響不大。

2020-12-07 21:19