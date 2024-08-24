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交通如不定時炸彈…觀光業者著急 路途危險誰會來

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
旅客對猶如不定時炸彈的交通風險卻步，讓花蓮振興之路仍遙遙無期。圖／台鐵公司提供
旅客對猶如不定時炸彈的交通風險卻步，讓花蓮振興之路仍遙遙無期。圖／台鐵公司提供

四○三花蓮地震、凱米颱風相繼重創東部，儘管交通部觀光署祭出振興補貼，但旅客仍對猶如不定時炸彈的交通風險卻步，讓花蓮振興之路仍遙遙無期。當地業者直言，重振旅客信心才是當務之急希望蘇花段盡早進入改線階段。

觀光署推出花東自由行、團客補助，總計八億元經費，但截至目前僅執行一億多元，詢問度低落，凸顯仰賴補助已無法吸引旅客。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，過去以鐵路進到花蓮的旅客約占五、六成，台鐵的穩定性跟安全性與觀光業者息息相關，希望在保障台鐵員工安全的前提下，盡早進入改線評估階段。

張琄菡說，今年下半年已沒有連假，加上旅客對交通信心不足，恐難見復甦跡象。原先期待能仰賴補助恢復正常營運，但補助審核至今還沒簽約，可預期撥款時間晚，現金流恐對業者壓力更大，加上交通條件不穩，影響實現效率。往年八月暑假花蓮訂房率可達七成五，今年僅一成八，九月也只有一成，與往年相距甚遠。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐則認為，台鐵跟東部產業有密不可分關係，不像西部有高鐵跟其他公路替代，一旦台鐵中斷就會像是孤島。改線從評估到完成至少要三至五年，恐緩不濟急，希望短期內至少要先恢復民眾信心。

台鐵 花蓮

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