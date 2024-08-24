欠缺資深技術人才…台鐵人力荒 修復趕不上損壞

根據審計部最新報告，台鐵公司化後，面臨兩千多名人力缺口，截至去年底，宜花東地區年資未滿十年員工占逾五成，高於其他地區，花蓮電務段年資未滿十年員工更占五成六，凸顯東部資深專業技術人力欠缺，不利技術及經驗傳承。

台鐵新自強號六月北上行經花蓮秀林鄉時，因土石流致列車出軌，事後爆出監視器事故前拍到土石流堵住隧道口，卻因值班人員如廁未注意到，儘管台鐵事後懲處相關人員，但台鐵產業工會點出，應先解決人力不足問題。有東部工務段人員就直言，今年東部幹線一斷再斷，修復速度趕不上損壞速度，更不用說有多餘的人力做防範工作。

台鐵公司預計今年招募九三六名新血，但年初首度招考，僅正取七五六人，電務、機務等技術人員多不足額錄取，又以東部最嚴重。

台鐵產業工會秘書長朱智宇說，台鐵目前是分區招聘，東部公務單位幾乎招不到人，主因包含薪資太低、正取缺額較少、勞逸不均等問題，去年東部只能靠跨區調動，但能調動的人力都是公司化前的員工，而這些人未來也會慢慢退場。

朱智宇說，台鐵依招聘時間給予薪資，導致資深員工與新進菜鳥薪資幾乎一樣，且經驗老道者還要負擔更多事情及壓力，相對剝奪感大。蘇花廊道評估改線，也意味未來需要專業技術人員的情況會愈來愈多，呼籲台鐵公司盡快補齊人力。

台鐵公司表示，積極辦理候補備取人員增補作業及第二次從業人員甄試，規畫今年八月底前招聘短期工程助理。