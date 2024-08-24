世曦工程公司評估：震後地質變 改線規畫蒙陰影

台鐵公司正進行蘇花段改線評估，委託世曦工程顧問公司，預計年底前提出完整改線建議報告，世曦發現，東部地質結構在四○三花蓮地震後已改變，影響改線規畫。交通部和台鐵近日則先針對台鐵東部路廊召開檢討會議，會中根據農業部林保署資料，也發現上方邊坡崩塌量比預期還多。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，世曦過去曾完成蘇花安環評，地質探勘最新分析報告雖針對公路，但因同屬附近路廊仍可作為參考，初步評估方案可行性及未來施工困難點。

世曦工程董事長、中華民國土木技師公會理事長施義芳表示，台鐵日前有先委託世曦一個月內針對全台邊坡進行總體檢改善建議，但發現地震後，東部地質結構已改變，無論是對目前穩定性還是後續改線規畫，均出現影響。

施義芳建議，除了短中期的搶通及改善防護，長期要以永續工程規畫。改線若要以高架方式，一定會銜接到既成道路，會牽涉到高低落差及線形問題；隧道也是另一選擇，前提是加強修復、增加緩衝帶的坡地要先完成。

交通部政次伍勝園說，交通部日前已召集台鐵公司、公路局、林保署、農田水利署、工程會及世曦顧問公司，初步探討強化東部路廊韌性方案，會中根據林保署提供的資料，發現上方邊坡崩塌量比預期還多；各單位有初步提出想法，包括原路線架高、設置排水箱涵排出土石、盡量讓土石往下游移動等。

伍勝園說，路線架高要考量與既有隧道的線型落差、原路線空間等，已請相關單位回去評估各方案，後續會再開會，短期則要優先進行河道疏濬。

台鐵公司表示，世曦將在年底前提出報告建議，再來評估改線方案。