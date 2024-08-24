新聞眼／東台灣在等永續治本的回家路

台鐵蘇花段（北迴鐵路）當年被認為是「十大建設」最艱難的工程之一，民國六十九年全線通車後，擔起北花間關鍵旅運，卻不斷面臨大自然的摧殘挑戰，改線已勢在必行。儘管要在如此特殊地質、地理環境下另闢路線，是高難度挑戰，但政府責無旁貸，應給東部一條真正永續且治本的安全回家路。

從宜蘭蘇澳到花蓮崇德，山脈緊鄰海岸線，其間還有多條溪流穿山入海，如此的地理環境，鑿路條件本就先天不足，蘇花公路和北迴鐵路只能沿山而建，以致每逢地震或豪雨，易致邊坡落石坍塌、土石流、甚至走山，即使多年來改善、防護工程不計其數，依舊後天失調。

也正因地形受限下，蘇花間交通難有其他替代陸路，為了不讓蘇花鐵公路不斷受天災凌遲，在同個路廊下尋求改線，提高道路穩定度和安全度，是沒得選擇的必要之惡。

蘇花公路已有先例，部分路段改線另闢蘇花改，多數隧道新設，通車以來未見受落石坍塌影響；其餘既有舊路，未來會再執行蘇花安工程，完工後蘇花路廊公路可望擺脫天災挑戰。

蘇花路廊鐵路部分，當然可選擇比照蘇花改、蘇花安另闢隧道改線，亦可原線另建高架新路。但不論採何種方式，交通部應徹底進行先前作業，包括地質、地形、施工條件和抗災能耐的完整評估，也要評估對環境和生態求最小破壞。

交通部前部長李孟諺曾說，台鐵蘇花段研議新路線「有其必要」，形同政府宣示啟動十大建設北迴鐵路二點○版，工程技術雖已不同以往，但交通部不能急就章，更不該只是治標應付，應給東部一條人定勝天、永續治本的安全回家路。

改線工程耗費時間絕非三年五載，但鐵路安全也不容有空窗期，在還沒辦法絕對安全之前，交通部至少要先給民眾一條相對安全的路，讓目前既有路線的防災能力、災害偵測預警徹底提升。