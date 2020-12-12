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猴硐成台鐵史上最久搶修 林佳龍：明深夜試車後天通車

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
12日台鐵猴硐瑞芳段坍方現場。圖／取自林佳龍臉書
12日台鐵猴硐瑞芳段坍方現場。圖／取自林佳龍臉書

受到連日豪雨影響，台鐵瑞芳猴硐段4日發生大規模坍方，搶修迄今已邁入第九天，是台鐵營運百年來，史上耗時最久的搶通工程。截至今天為止，列車影響逾5萬人、客運疏運破30萬人。交通部長林佳龍說，預計明天完成搶通工作並於深夜試車，預計後天恢復東正線單線雙向通車。

林佳龍稍早在臉書上表示，猴硐瑞芳鐵路搶通進入第九天，東北角連日的滂沱大雨，今天終於小一些，同仁們趁著天氣好轉加緊趕工。台鐵的斗車一列一列將土石運出，截至中午已經運出8500立方米。

林佳龍說，隨著土石逐步清理，發現走山的情形比原先預期嚴重，頁岩層向軌道滑動10至15米，並覆蓋在鐵道上方。為此，交通部政務次長陳彥伯與台鐵局長張政源下午主持應變會議，邀集相關單位、水保局、聯合大地等專業顧問，研商出調整搶修工法避免破壞岩盤穩定性。

林佳龍說，目前台鐵與相關專業機關及顧問審慎評估，預計明天完成最後修坡及清運完剩下的土方，並且重新鋪設東正線軌道與架設電力設備，明日深夜進行列車回送，並藉以測試列車運行安全，以後天東正線單線雙向通車為目標，期待明天天氣可以好轉，讓工程得以照期程進行。

林佳龍說，今天傍晚我再度來到猴硐現場慰勉同仁，了解並給予最充分的協助。第五次到現場，自己的叮嚀不變，就是安全第一，這是搶通最重要的前提。我們也到一旁的土地公廟拜拜，祈求工程順利、人員平安。

12日台鐵猴硐瑞芳段坍方現場。圖／取自林佳龍臉書
12日台鐵猴硐瑞芳段坍方現場。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍視察台鐵猴硐瑞芳段坍方現場。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍視察台鐵猴硐瑞芳段坍方現場。圖／取自林佳龍臉書

台鐵 林佳龍

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