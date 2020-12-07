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台鐵瑞芳猴硐段坍方 北市轉運人車增警加強疏導

中央社 / 台北7日電

台鐵瑞芳猴硐路段邊坡大面積坍塌。北市警察局交通警察大隊今天指出，北部交通運輸受影響，市內轉運站周邊人車流量增，台鐵開放通車前，已規劃相關交通疏導勤務以維持順暢。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，由於近來連日大雨造成台鐵瑞芳站到猴硐站間邊坡大面積坍塌，影響北部鐵（公）路運輸，北市相關轉運站等周邊道路的人、車流量明顯增加。

有鑑於此，交通警察大隊指出，台鐵開放通車前，市警局特別針對台北轉運站、市府轉運站、南港轉運站及圓山轉運站等交通轉運重點區域，以及環東高架、信義快速道路及市民高架道路等地點，加強交通疏導作為及路況查報。

上述易出現瓶頸路段，包含台北轉運站周邊（市民大道一段、承德路）、市府轉運站周邊（忠孝東路五段、基隆路一段）、南港轉運站周邊（市民大道八段、忠孝東路七段）、圓山轉運站周邊（民族西路、中山北路三段、承德路三段）。

另外，還有環東大道、堤頂大道、市民高架道路、國道一號線、國道三號線及信義快速道路等交流道、匝道口及鄰近道路。

交通警察大隊表示，均已規劃警力、義交加強交通疏導及事故排除，並請用路人提前改道避開壅塞路段，以維護交通順暢。

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