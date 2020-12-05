猴硐坍前司機示警擋災成英雄 原來他還有這些暖心事蹟

「當時天還黑黑的，但我看到噴漿的地方突出來，很不尋常，下方還有泥流，心想可能會崩落，覺得不妙，雨又非常粗。」台鐵瑞芳猴硐站昨上午9點時土石開始大規模崩落前，資深司機員陳振芳在近7時開火車經過現場，第一時間馬上通報猴硐站趕快示警，才阻止憾事。見義勇為消息曝光後，媒體爭想採訪，對此，陳稍早在臉書上謙虛表示，從不人為自己是個英雄，只是盡本能而已。

瑞芳猴硐站間西正線12公里加233公尺處，連日豪雨造成此處崩塌，台鐵工務段先前打除滑動擋土牆及完成鬆動土石清除，並施作保護措施掛網噴漿，並24小時都有人在現場監控通報。也因為如此，才能在一個小時前，緊急通報兩端的列車410次及4148次列車停下，阻止更大災禍，確保了4百多位旅客的安全。而在走山前，其實陳振芳即發現異狀，先行通報猴硐站警示現場人員，也幫忙大忙。

陳振芳昨接受本報採訪時說，他開4708次在東線行經瑞芳-猴硐路段時，發現西線邊坡原水泥濆漿處，已有龜裂情形，馬上就採取行動通報。當時天色還黑黑的，還沒有亮，當時他開在東線，距離山壁約有七公尺，他看到噴漿的地方有突出很大一塊，覺得不太對勁，因為噴漿後應有一個弧度，再看中間已破開來裂了，很不尋常，因為車子經過只有瞬間沒幾秒，他回頭看到下方已有泥流，心想真的不妙，加上當時雨非常粗，一定要趕快派人到現場。

消息一出，掀起廣大討論及感謝聲浪。陳振芳稍早在臉書表示，今早上班，公司就來了一群媒體記者。自己從不認為自己是個英雄，行車發現路線異常，通報可能有礙行車安全，這本是司機員的職責與本能，若是能因此示警或防止重大事故的發生，則是不幸中的大幸。

陳振芳也說，現在最辛苦的，莫過於仍在風雨中繼續搶修的鐵路同仁，還有在現場相關單位的施工人員，還請大家給予繼續鼓勵。

事實上，陳振芳英勇事蹟不僅如此，常常遇到「不速之客」的他，憑藉著機靈反映跟善良的心，都會做出最好的處置，像是今年7月，台鐵平溪線有四名遊客闖進隧道內，剛好當時火車進隧道，幸好他發現光影，緊急煞車，才化險為夷。

2月時他駕駛前往菁桐的區間車，行經望古和嶺腳站間，從車窗看到一隻垂死掙扎的山羌，躲在草叢裡正在發抖、滿身是血，推估下肢不小心遭前幾趟列車撞擊。他當下決定停車，並下車用毛巾將之包裹後抱上列車，在回送時送到十分車站，通知站員聯絡動保協會協助處理。