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鐵路中斷北花客運受惠 班班客滿比過年還好

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
東幹線鐵路中斷，反倒讓北花客運受惠，今天班班客滿。記者王燕華／攝影
東幹線鐵路中斷，反倒讓北花客運受惠，今天班班客滿。記者王燕華／攝影

台鐵東幹線不通，旅客叫苦連天，但今年初才上路的北花線客運卻意外受惠，班班客滿，還出動加班車增援，業者表示，這兩天營運狀況比過年還要好。

北花線共有首都、台北及統聯3家客運營運，今年初蘇花改全線通車後，北花客運同步上線。但受限交通時間較長，假日可能遇到蘇花改、雪隧塞車等因素，儘管舒適度獲好評，旅客普遍仍以火車為第一優先，因此北花線營運狀況並不理想，甚至在疫情嚴重時，因載客率太差，還曾申請減班因應。

近幾次連假推出北花來回400元優惠，載客率已有回溫，但以假日較明顯，平日還是小貓兩三隻。昨天台鐵東幹線因瑞芳到猴硐間土石流而中斷，不少旅客轉投客運懷抱，這兩天班班客滿，讓業者直呼「比過年還要好」。

位於花蓮火車站前的北花客運候車處，今天和昨天一樣人潮爆滿，等著上車的旅客大排長龍。一名北花線司機員從台北出發，下午載客抵達花蓮，休息一下又要開回程，他說，平日一班大概只載5 、6名乘客，這兩天都坐滿，差很多。

業者說，明天是周日，預計搭車回北部的旅客會比今天還要多。首都客運總經理李建文表示，首都北花線今天到板橋增開6班、到南港增開3班，明天還會增調7輛車支援。但他還是呼籲多使用鐵公路聯運。

花蓮林小姐今天選擇鐵公路聯運北上，先搭火車到羅東，再轉乘國道客運到台北，車程不到3小時，只比火車直達慢一些，「比預期中快很多」。

東幹線鐵路中斷，反倒讓北花客運受惠，今天班班客滿。記者王燕華／攝影
東幹線鐵路中斷，反倒讓北花客運受惠，今天班班客滿。記者王燕華／攝影

台鐵 蘇花改

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