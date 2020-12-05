聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵北宜軌道斷！他從台東赴台北喝喜酒 改從高雄轉高鐵北上
台鐵瑞芳到猴硐站因連日豪雨，昨天邊坡滑動，導致東西正線路線中斷，今明2天逢周休二日，民眾行程大亂，只能搭火車到宜蘭轉乘，或是改走南迴再北上或到台東。
北部雨勢不斷交通出現災情，台鐵預估本月8日凌晨才會搶通，雖有公路接駁，但不少民眾還是決定改道，以免影響行程。
家在台東的吳姓女子說，她原本計畫搭今天一早的太魯閣號回台東休假4天，結果卻碰上鐵路交通中斷，只好先退票，和男友開車回家，現在才開到花蓮，預計回家已經要下午2點左右，比原本預定的時間晚4個多小時，而且還更累。
台東陳姓男子今天要到台北參加親友婚禮，本來預定搭火車中午過後就能到，但如今臨時改往高雄走，希望轉搭高鐵能來得及。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言