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台鐵北宜軌道斷！他從台東赴台北喝喜酒 改從高雄轉高鐵北上

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台鐵瑞芳到猴硐站因連日豪雨，昨天邊坡滑動，導致東西正線路線中斷。圖／取自林佳龍臉書
台鐵瑞芳到猴硐站因連日豪雨，昨天邊坡滑動，導致東西正線路線中斷。圖／取自林佳龍臉書

台鐵瑞芳到猴硐站因連日豪雨，昨天邊坡滑動，導致東西正線路線中斷，今明2天逢周休二日，民眾行程大亂，只能搭火車到宜蘭轉乘，或是改走南迴再北上或到台東

北部雨勢不斷交通出現災情，台鐵預估本月8日凌晨才會搶通，雖有公路接駁，但不少民眾還是決定改道，以免影響行程。

家在台東的吳姓女子說，她原本計畫搭今天一早的太魯閣號回台東休假4天，結果卻碰上鐵路交通中斷，只好先退票，和男友開車回家，現在才開到花蓮，預計回家已經要下午2點左右，比原本預定的時間晚4個多小時，而且還更累。

台東陳姓男子今天要到台北參加親友婚禮，本來預定搭火車中午過後就能到，但如今臨時改往高雄走，希望轉搭高鐵能來得及。

台東 台鐵 周休二日

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