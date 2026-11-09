【專家之眼】誰被控像「鴨子」　還須證明自己不是？

立法院長韓國瑜前日談選舉時，呼籲司法檢調人員堅守專業與獨立，要保持「高貴的靈魂」。他說，司法應依證據與法律辦事，維護程序正義，不應讓人民產生司法介入政治的疑慮，更不能成為政治攻防工具。韓的論點相當熟悉，畢竟那是過去某些人未掌權時，用來批評執政者的說法。國會議長重提此事，似乎意味著台灣民主化多年，仍然回到原點。

這次選舉，除了查賄外，檢調大舉出動，就是為了中共介選議題。理論上，台灣位居戰略要衝，各方勢力想要介選，是合理推測；然在某些候選人曾受他國資助的前提下，仍多只討論中共，可見一邊設定議題能力之強。國安局言之鑿鑿地稱根據情資，約在選前三周，中共會請航空公司提供廉價機票。這是明顯不易受內部操弄的介選訊號，是否真有？大家可以核實一下。

國安局才在十月底大動作公布中共介選的六大主要樣態，宣稱已關注列管近百起案件，希望趕在選前移送司法機關偵辦，本月初就看到執政各方鳴槍起跑，抹紅在野陣營，並巧合地熱炒臧幼俠、高金素梅等案；綠委也趁勢反駁中共國台辦否認介選的說詞，羅列諸多司法案件，企圖坐實論點。然而，仔細檢視這些已被綠委精挑細選、甚至定讞的判決，便會發現諸多荒謬且值得深思的司法現實。

首先，綠委所舉出的已判決定讞首案，非但無法支撐其論點，反而可能變為「中共未介選」的證據。因為根據該案判決書所載，當事人任職的大陸某協會，曾向會務指導單位－地方省市台辦申請補助，準備用以資助台人返鄉投票的機票費；然判決書清楚載明，台辦未應其所請。因此，法官最終未以國安法等罪名定罪；至於論罪陳述，則顯示檢調專注於拼湊對當事人不利的訊息，未查有利說法，具有爭議。既無中共官方資金到位的實證，卻將其包裝成中共介選，顯然是偷換概念、灌水充數。

其次，其餘被拿來大作文章的案件，除一件外，涉案人在涉及「反滲透法」等國安相關罪嫌部分，一審多獲判無罪，直到二審才被翻案。此種現象頻繁出現，就會讓人聯想起台灣民間對政治性司法的戲謔俗諺：「一審重判、二審減半、三審豬腳麵線」，只是因執政者立場，邏輯才被顛倒過來。近年每逢選舉便雷厲風行、大張旗鼓起訴的「共諜」與「介選」案，往往在基層法院的證據檢驗下原形畢露。

這類國安案件之所以常在一審遭判無罪，根本病灶在於「舉證不足」，讓人懷疑是依政治風向辦案。從上述綠委所引案例中，對照執政高層的評論與司法判決書，也可看得清楚。

陸委會官員曾在公開評論相關案件時，搬出美國司法界所謂的「鴨子理論」－如果你長得像鴨子，叫聲像鴨子，走路像鴨子，那就推定你是鴨子，除非你能證明自己不是。檢察官在相關案件中推論，只要當事人與大陸人士有金錢往來，就認定必然是中共介選的資金鏈；該官員也表示，二審法官認為該案大陸人士與當事人有金錢往來，是間諜才會有的行為，除非當事人能證明他們不是。

把獵巫當成辦案準則，恰恰是踐踏現代刑事訴訟體系。正如其中一案的一審判決書指出：刑事訴訟法第一六一條第一項明定，檢察官就被告犯罪事實應負實質舉證責任，倘若所提證據不足以形成有罪之確信，基於「無罪推定」原則，自應諭知無罪。無論是直接或間接證據，都必須達到「通常一般人均不致有所懷疑」的確信程度；只要仍存在合理懷疑，即難以定罪。

檢討個案之外，今年初立法院就已指出，「反滲透法」上路六年，檢調單位共偵查五八三人、起訴一二七人，當時判決確定有罪者五人。朝野立委質疑高起訴率、低定罪率的狀況，在場的法務部參事解釋原因有二：證據蒐集不易、法規適用。既然主要是證據蒐集問題，綠委卻只談修法，這是政治鬥爭。而以此檢視臧幼俠、高金素梅等案，就會了解韓院長為何如此感嘆。

綜上所述，國安本是大家關心的議題，但為何檢調動作搞到韓院長要感嘆司法介入政治？原因就在於證據力薄弱，執政黨又以抹紅操作獲取政治利益。奉勸掌權者眼光放遠、立場公正，重新讓國安與司法機關專業化。再這樣搞下去，台灣沒有法治、沒有團結，更沒有民主選舉。