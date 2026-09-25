【專家之眼】解讀兩強高峰對話

兩強領袖高峰對話剛剛結束，預計雙方將循例將分別由《新華社》發布新聞通稿以及白宮發布聲明，對外說明會談要點。如何透過閱讀前述資訊，解讀兩強高峰對話，謹此提出下列看法，祈請各方參考運用，亦請先進不吝指教。

首先必須嚴肅指出，所有高峰對話會談之後所發布通報、聲明或是官方新聞稿，絕對都無法涵蓋所有對話內容。同時參與會談對話之政治領袖，雖然各自在其國內政治體制與架構內都具有高度決策權限，但其仍須面對內部政治壓力，因此對外揭露峰會對話內容時，自然就會各取所需以便滿足內部政治消費需求。

所以前述對外發布資訊內容，自然就會有所出入，內容難免會存在落差與歧異。總是會有外交觀察家與政治評論者透過對比前述差異內容，開始大做文章暗示特定方面避重就輕與隱匿事實；但說實在話，假若期待參與高峰各方能夠統一口徑，對外透過不同管道與資訊載體表述相同內容，基本上這是在講外行話，根本就不理解高峰對話整個作業流程與運作規範所致。

其次更要指出，假若高峰會談對話能夠和諧到讓雙方發布聯合聲明或是聯名發表外交公報，此時亦不可認為雙方完全達成共識；前述聯合聲明或是聯名公報基本上僅會表述雙方皆能接受觀點與政策，至於存在歧異無法獲得共識觀點，原則上都會刻意諱而不言，透過積極表態強調各項共識，避免哪壺不開提哪壺，絕對不將歧見對外曝光，以便確保高峰會談之政治加分作用。

特別是習近平本次出訪美國時，運用發表書面講話，先主動強調「中美雙方應該相向而行，推動形成合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的穩定關係，走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道。」因此雙方作業幕僚自然就謹慎小心，在對外發布會談要點時，避免論及任何內容讓高峰對話減分；所以透過閱讀前述訊息發布機制與管道，自然就只能見到讓高峰對話加分內容。

再者就要提到，台灣綠營喉舌媒體與御用學者經常會刻意針對大陸方面《新華社》所發新聞通稿，刊登對話過程所提台灣內容，對比美方白宮所發聲明並未提到類似資訊，就立即當作指控北京方面所言不實證據。誠如前述，此乃極度阿Ｑ自我安慰作法；只要事後華盛頓分面並未指稱北京發布資訊內容不實，或是否認對話過程曾經有此內容，其實就是默認北京所言確有其事，只是華盛頓方面並無意願刻意彰顯此段對話內容。

多年以來，台灣學界多位人士解讀北京與華盛頓互動關係，經常刻意避重就輕，迴避面對許多對我相當不利辭語。假若是考慮政治宣傳以及維護民心士氣，此種諱言不語作法尚可理解。但若是要能夠認清戰略環境變化，勇於面對不利情勢，實在就應認真解讀所有政治信號。良藥苦口利於病，忠言逆耳利於行，假若只知察言觀色，卻無勇氣點破事態發展相當不利真相，確實是對不起知識分子良心。

最後還是要提醒，高峰對話基本上還是作為雙方發展未來關係之戰略指引，但吾人必須注意到，未來諸多政治承諾能否落實，其實要看對方政治行情變化而定。儘管美國行政部門在主導外交政策上具有相當優勢，但其仍受到國會制衡與司法約束。

假若川普隨後在期中選舉慘敗，馬上面臨政治跛腳命運，此次強權高峰對話成果，就很有可能大打折扣，因此儘管透過對話確實可能獲得某種承諾，卻不表示未來就能如此定案。對美外交最後七折八扣，充滿變數攪局翻案這是常態；就算透過聯合公報斬釘截鐵白紙黑字表述，很可能還是難以真正實現。

就以對台軍售為例，北京雖與華盛頓簽訂八一七公報，但經過這麼多年，對台軍售作業卻仍能繼續維繫運作，其實早就讓北京對美交涉時認識到，就算獲得當面承諾，亦無法完全相信表面文章，最後還是要聽其言觀其行，其實就是這個道理！