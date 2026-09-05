【專家之眼】冷對落魄傳聞：兩岸看戲心態與虛妄投射

最近有位台灣培養、入籍大陸的前跆拳道教練，傳因道館倒閉、中風負債，有意返台依親。儘管當事人隨後出面否認，但部分媒體與名嘴早已聞風起舞，掀起一波冷嘲熱諷。他們多聚焦於其過往言行與落魄現狀，甚至將個人的坎坷際遇包裝成「親中報應」的樣板。這類喧囂背後，與其說是對單一人物命運的關注，不如說是投射了當前台灣政治生態中，特定陣營深層的獵巫心態與兩岸認知盲區。

從常理上看，這件事特別嗎？每個人打拚各有造化，離鄉背井更是備嘗艱辛，成功率從來也不可能是百分百。回顧過去兩岸交流史，我們既能見到衣錦還鄉的商界大老，也聽聞不少因投資失利、丟掉飯碗而流落對岸的「台流」。這些人生的起伏，多半取決於市場機制、個人能力與不可控的運氣，本是舉世皆然的常態。部分輿論對此案大驚小怪、額手稱慶，本質上是將普遍的經濟起落，硬轉為廉價的政治道德劇。

然而，若將鏡頭拉遠，對照綠營的輿論操作，這場喧鬧便顯得「順理成章」。執政者擅長將稀鬆平常的涉外現象，煞有介事地升級為國安危機或宣傳素材。例如陸委會動輒大動作公布涉陸司法案件裡，在陸遭拘或留置的人數統計，最近還連上曾於國際非政府組織打過工的台青入陸遭盤問的案例，定調：既然國台辦已經坦承有此事，任何人都不應再替中共洗白。

無人會天真地認為大陸不存在對違法或敏感人士的留置審查，而任何具備基本涉外常識的人，也清楚邊境控管相關案件背後多有其法規脈絡或安全考慮。綠營刻意放大中共新修訂的國安法規，醞釀「只要是台灣人，隨時會因含糊罪名被扣押」的恐慌氛圍，但除了個案外，卻拿不出堅實的數據支撐。如此操作的深層動機，恐怕是企圖將台灣民眾強行綁上特定黨派堅持的台獨戰車，將一黨一派跟中共對立的政法風險，偷換成全體台灣人共同面臨的威脅。大家質疑的點在這裡。

事實上，若將上述情況置於國際慣例檢視，應會見怪不怪。美國海關在邊境檢查時就享有極大裁量權，不僅可無理由要求旅客交出近五年的社群媒體紀錄，甚至扣留手機、筆電與外接硬碟進行數位搜查，將合法旅客帶入「小房間」盤查更是屢見不鮮。

再看日前台灣藝人在日本涉案遭拘留，一向強調台日友好的政府同樣未獲通報；駐日代表處還公開聲明，基於尊重駐在國司法獨立與國際通例，既無權要求釋放，亦無法干預日方偵查。何以面對美日等國的司法與邊境作為，賴政府能理解尊重，唯獨面對大陸時，便瞬間成為無理壓迫的政治口號？

回到前跆拳道教練案，既然本質不特別，部分政客與媒體究竟急於評論什麼？檢視內容，多充斥著幸災樂禍，其底層邏輯彷彿認定：只要向中共做出政治表態、高喊親「中」口號，理應獲得終身庇蔭。這種「表態換飯碗」的思維，正如賴政府常掛在嘴邊指責中共對台青祭出的「全程落地接待」統戰伎倆。

然而，落地接待充其量是短期的宣傳招攬，美國從以前也有類似安排，但在講求效益與治理的現代政治體系中，不可能長期豢養一群僅能耍嘴皮子表態、卻毫無實績的依附者。綠營以這種「討賞未果」的視角來譏諷失利者，似乎暗示了自身對現代國家運作的奇異想像，彷彿以為兩岸互動仍停留在一手交錢、一手交心的部落式分贓。

名嘴報導對這起案例的嘲諷，恰恰暴露了有些人長期未曾消除的「讓利」投機心態。過去藍營執政時，也常有人直白期盼北京釋放經貿紅利；如今換了綠營當家，嘲弄的邏輯如出一轍—彷彿只要做了政治表態，對岸就該一路包辦人生起伏、經濟紅利。如果兩岸互動真能如政客所想，台海局勢又何以至此？事實上，台灣過去數十年能挺過幾番風雨並獲得重視，靠的從來不是政治施捨或「讓利」，而是無數產業與民眾憑藉自身競爭力、咬牙打拚出來的真本領。

既然台灣立足的根基是自立自強，那麼整個社會最不需要的，就是政治菁英帶頭沉溺於「等著看誰沒被施捨」的幸災樂禍。俗語說得好：風行草偃、上行下效。執政者的格局與引導，能影響社會的集體心理。若掌權者與隨附媒體，整天只想藉由消費個人際遇來煽動仇恨，社會風氣只會愈發刻薄與浮躁；唯有戒除劣質的政治動員，帶頭展現實事求是的高度與務實定力，才能成為台灣該走的兩岸路線。