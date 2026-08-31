【專家之眼】人口危機動搖國本 催生之責須國家扛

國發會推估，台灣人口將由二○二五年的二三三○萬人，降至二○七五年的一二一五萬人，屆時六十五歲以上人口將超過半數。少子化與高齡化交互衝擊，不只造成缺工，更將牽動健保、長照、教育及國家財政。人口問題早已不是家庭私事，而是攸關國家未來的重大課題。

政府多年來發放生育津貼、育兒補助，為何生育率仍未見起色？不是補助毫無作用，而是一次性的錢，承擔不了近二十年的養育責任。從托育、醫療、教育到居住，父母投入的是金錢、時間與心力；當收入追不上房價，年輕人連自己都擔心養不起，如何敢成家、生子？

因此，人口政策不能只問「生一個發多少」，而要回答「生了之後誰一起扛？」政府應建立一套「育兒風險分擔制度」，給年輕家庭四個可以信賴的保證。

第一是居住保證。可推出「成家安居方案」，依生育及子女數提供社宅優先、租金減免與較長居住年限；首購家庭則給予低利房貸，並隨子女增加提供階梯式利率或本金補貼。不是先有房才能生，而是生了孩子，更有機會安定成家。

第二是成長保證。建立「家庭成長帳戶」，將零散津貼整合為零至十八歲的持續支持；第一胎即納入保障、第二胎以上逐級加碼、第三胎以上再提高稅額抵減，並採可退稅設計，使低所得家庭也能受惠。國家支持不應只在孩子出生那一刻，而要陪伴他一路長大。

第三是照顧保證。政府應擴充公共托育、臨時托育、病童照護及課後服務。若父母為了接送孩子被迫離職，再多津貼也補不回少掉的一份薪水。托育不能只有「有名額」，還要做到「送得到、接得了、付得起」。

第四是職場保證。懷孕、產假及育嬰留停，不應成為考績或升遷的扣分項目。政府應由公部門率先落實；民間企業若推動彈性工時、職務代理與復職保障，則給予租稅優惠或補助獎勵。育兒也不是女性一人的責任，父親請育嬰假同樣需要制度支持。

學校健康教育也可適度納入生育力、生殖健康、人生規畫等課程，使青少年及早取得正確資訊。這不是催婚催生，而是幫助年輕人作出知情選擇；人工生殖、生育力保存及相關醫療支持，也應更加完善。

半世紀前，政府以「兩個孩子恰恰好」推動家庭計畫；如今人口情勢逆轉，也需要新的政策承諾：生一個有靠山、生兩個也心安；孩子愈多，支持愈多。這不能只是口號，而應成為住宅、育兒、托育、職場政策共同遵守的準則。

年輕人不是不喜歡孩子，也未必都真的不想生；選擇不生應予尊重，但更多夫妻是因為住房、收入、托育、職場壓力，從「想生」變成「不敢生」。人口政策不應干預個人的生育選擇，卻應降低現實障礙，讓原本因現實而打消生育念頭的人，重新看見成家的可能。

國家若能把育兒的不確定，轉化為可信賴的制度保障，年輕人才可能從想婚、想生，走向願生、敢生；國家多扛一點，年輕人就能少怕一點。讓生育不再是一場豪賭、讓成家成為值得期待的未來。