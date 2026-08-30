【專家之眼】民進黨的雙標統治術

民進黨正在改寫人們對政治應然面的理解。從傳統至當代政治學，關於治理的討論，統治正當性即便不在道德論述上多所著墨，至少也建立在精密自洽的說服機制上。但當前台灣政治耐人尋味的現象，不是當權者政策的矛盾或雙標，而是展現出一種「連編一套像樣說法都嫌費事」的論述怠惰與權力傲慢。

這種關於「信任」的議題，無論古今中外，大約是認為政府應該要努力爭取人民信任，即便政治是高明的騙術，也要「高明的」騙取人民暫時信任。然而，當前政府在諸多施政論述上，卻連這種表面功夫都省了。

對內，行政院長手握數兆預算卻脫口而出「沒錢勘災」；對外，在兩岸議題的政策宣傳上，更是充斥著經不起推敲的荒謬說法。執政黨稱，中國國務院關於出境、入境管理的新規定，將於9月15日正式實施，其中「限制出境」範圍進一步擴大，將使國人「進得去、出不來」的赴中風險再次升高。

相關論調早見於陸委會高層。關於2026年6月29日中共國務院通過《國務院關於出境入境管理的規定》（以下簡稱《規定》），7月底宣布將於9月15日起施行一事，賴政府大官們在8月中稱《規定》內容模糊、具高度任意性；在中共認知中，台灣人拿台胞證、台人就是中國人，對岸官方在法制實務上將持有台胞證的台灣民眾視為其公民管理。因此：在網路空間管理顯著加強的狀況下，不能排除民眾在中國大陸境外發表政治立場等言論，入境後遭到認定違規，進而衍生「進得了中國大陸卻出不來」的情形云云。

大官們講的是例如《規定》第四條第三項：中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全的，國務院商務等有關主管部門可以決定不准其出境。把持有台胞證等同於公民此說不僅在法律層面站不住腳，更暴露言者在論述上的敷衍：

首先，法理常識的硬拗：台胞證本質上是出入境旅行證件。若持有台胞證便自動被視為其公民，北京何須另立居住、定居與身分證制度的多此一舉？

其次，邏輯反推的荒謬：若此一說法成立，可以反推只要多數國人未申辦台胞證，台灣就獲得了對岸法律實質承認的獨立地位？

實務經驗的無視：兩岸經貿運作數十年，台資在對岸行政或司法實務上長期比照外資待遇，何來毫無區隔的公民管轄之說？

更可議的是，如果對岸真如官方宣傳所言，是一個隨時可能扣押國人的危險黑洞，政府基於保護國民職責，理應提出一套限縮往來的完整戰略。然而現實卻是：七月以來，「台中－成都」、「高雄－寧波」、「台中－青島」等直航航線陸續復航，十月底更將重啟「桃園－重慶」定期客運航班。

若有人辯解復航純屬航空公司的市場機制，那麼商總近期協調的「西安至桃園」包機申請遭駁回，便直接打破了這個藉口—政府顯然握有絕對且精準的行政裁量權，想擋就擋、要放就放。政府既然有能力精準封殺包機，就證明眾多定期航點的重啟是高層主動拍板的決策。

一邊用聳動字眼把對岸描繪成吞噬人身安全的深淵，一邊卻在行政端大開直航之門，面對如此巨大的政策反差，執政當局甚至懶得替自己的自相矛盾編造一套合理化的過渡說法。

總結言之，玩弄兩手策略在國際與兩岸政治中並不罕見，但成熟的政權在操作時，若執政者連維持基本可信度的力氣都省去，被徹底掏空的，將是國家面對真正危機時最關鍵的團結力量。