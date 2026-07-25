【專家之眼】缺乏對抗之食安街頭表態

因為政府處理食安事件作為失當，相關政治人物應對態度倨傲，因此引發政治人物倡議七二五在台北街頭，透過群眾集會表態。

此場針對社會議題，藉由政治動員運作之群眾集會，儘管具備相當聲勢，但卻由於執政黨刻意避免直接對抗與迴避正面衝突，希望運用淡化降溫策略，瓦解此場集會動員能量，紓解對立氛圍，化解抗爭情緒，許多政治觀察家與社會評論者普遍認為，最終會走上街頭表態群眾數量，很可能會不如預期。

雖然在此場集會動員號召過程中，曾經浮現過多位在野陣營重量級政治人物，希望透過此場社會議題集會，展現本身動員能量以及號召支持群眾魅力。更有政論節目參與者認為此場集會或可被視為年底地方選舉前哨戰，其活動態勢與群眾參與程度將具有重要指標意義。

但若觀察該集會倡議、號召與動員過程，多位主事者是否能夠展現統合協調能力，能否避免多頭馬車各行其是，可否精準掌握議題，整合各方作為，有效運用資源，統合發揮力量，確實是未來選戰逐漸升溫之前，評估各個重量級政治人物，能否掌握選舉情勢發展，最後獲得勝選重要參考依據。

由於執政團隊面對本次食用油安全問題，基本原則就處理失當，根本找不到任何理由解套，再加上在爆發事件後最初階段，希望透過推卸責任給地方政府化解民怨並未得逞。隨後發生執政黨發言人在政論節目發言失當，因此，根本就無法找到任何能夠產生足夠力道之對抗性論述，所以經過盱衡整體情勢與客觀條件後，才決定採取迴避正面交鋒直接對抗，運用側翼放話化解對手動員能量之基本策略。

因此，在此項針對社會議題群眾集會籌備過程中，執政團隊與黨組織僅運用個別政治人物與網路側翼，透過游擊戰開冷槍手法，釋放諸多誤導性訊息，希望能夠動搖預計參與此項集會者意志。基本上透過網路各種管道，釋出澆冷水放話內容，其實就影響此項集會參與熱度來說，亦看不出會有可能產生明顯效果。

當然，亦有過氣政治人物出面來湊熱鬧，以下達政治指導姿態，高調呼籲「別惡鬥搏聲量」，更表示「上街頭不能解決問題，要想辦法分工合作，才能把事情做好，上街頭不是民主政治的常規」；但觀察媒體關注度，恐怕當事者如此賣力，最後還只是落了個寂寞。

此外，還有曾任政府高層，但卻戀棧於官職擔任國家研究機構要職者，公開聲稱涉及食安事件之致癌危險物質，只要多喝水就能夠自然代謝，此種不負責任地胡亂開出解決方案，企圖淡化整個事件嚴重程度，並且企圖誤導社會大眾移轉焦點，最後亦是被各方恥笑收場。

再加上三家涉及事件業者高層，趕在社會群眾走上街頭前夕，共同出面召開聯合記者會不斷鞠躬致歉，但主管機關官員卻不陪同，反而隱身不見，更是證明綠營執政團隊推諉責任，將業者推上火線當擋箭牌與砲灰，希望讓群眾消氣化解街頭抗爭之基本策略。

俗話說：「一隻碗不會響，兩隻碗才會響叮噹。」因為執政團隊存心迴避應對與直接交鋒，因此本次針對食用油安全問題所發動之群眾集會，最後必然會變成缺乏對抗之食安街頭表態。再加上到目前為止，倡議者未提出明顯具體訴求，並且將此等訴求透過語言工程安排設計，變成群眾能夠順利上口，誘導台灣鄉親發洩其不滿情緒講出的幹話；因此在缺乏對抗前提下，能否激發出台灣鄉親興趣，參與活動集會表達抗議，確實充滿變數。

不過，不論此項集會是否能夠順利動員參與群眾，並營造足夠聲勢，最後還是要回歸原點，解決整個食用油安全問題，並且對群眾詳細說明問題產生源頭在何處？如何避免再度重演類似問題？油品下架回收後如何處理？會不會將來借屍還魂偷偷再度進入市場擺上貨架？

執政團隊或許可以撐得過此次群眾集會抗爭表態，但若不能解決前述疑慮，食用油安全議題必然陰魂不散，大有可能還是會影響到年底地方選戰得失，選舉票房亦仍會受到嚴重打擊！