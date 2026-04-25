【專家之眼】從兄弟之邦到戰略斷裂：美加關係的歷史轉向

長期以來，美加邊境被譽為「世界上最長且不設防的邊境」，這條國境線不僅象徵著系出同源的文化互信，更代表了全球最深度的經濟一體化模範。然而，這幅和諧的歷史畫卷，正隨著美國總統川普「美國優先」意識形態的極致化而撕裂。當華盛頓將關稅武器化，甚至發出併吞加拿大為「第51州」的極端威脅時，北美大陸的政治地殼正經歷自1930年代大蕭條以來最深刻的斷層。

近日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）發表了震撼性的全國演說。這位曾任英加兩國央行行長的技術官僚，在自由黨勝選獲得多數政府地位後，展現了前所未有的強硬姿態。他直言「美加經濟關係已經結束」，宣告過去的戰略資產已轉變為戰略負債，美加關係來到必須重構的關鍵時刻。

卡尼的轉向並非無端挑釁，而是基於地緣現實的冷靜思考。在演說中，他提出了一個核心論點：當美國將貿易、供應鏈乃至金融基礎設施視為霸權脅迫的手段時，像加拿大這樣高度依賴單一市場的中等強國，若繼續抱持著「回歸常態」的幻想，無異於戰略自殺。卡尼強調，「希望不是計劃，懷舊也不是策略」。

為了落實這場戰略突圍，卡尼提出了「強大加拿大（Canada Strong）」計畫。這項計畫的野心不僅在於應對貿易戰，更在於全方位的「國家重構」。在經濟層面，加國政府計畫催化高達1兆加元的投資，試圖將國內13個零散的子經濟體整合為單一強大的市場，並將清潔能源產能翻倍。這種「向內求索」的邏輯，旨在建立一個能自給自足、具備防禦能力的韌性經濟體，從而在交易式的大國博弈中獲取對等的談判籌碼。

令人注目的是，向來理性冷靜的卡尼，在演說中罕見地訴諸歷史記憶。他引用1812年戰爭英雄布洛克（Isaac Brock）將軍與原住民領袖特庫姆塞（Tecumseh）團結對抗美國入侵的事蹟，號召國民準備打一場「主權保衛戰」。這種歷史敘事的動員，顯示出加拿大正試圖從美國的「衛星國」角色中剝離，轉向建立更具主體性的國家認同。

卡尼的視野並未侷限於北美。他在今年初「達沃斯論壇」提出的「40國超級聯盟」構想，正是其北美重構計畫的海外延伸。透過連結CPTPP與歐盟，加拿大正試圖繞過失能的多邊體制，建立一個基於價值與規則的平行貿易網路。這標誌著加拿大戰略定位的轉型：從「北美的次要夥伴」變身為「全球中等強國的協調者」。

卡尼的宣告，是全球秩序大轉型的一個縮影。當曾經最穩固的鄰里關係都因霸權轉向而決裂，全球中等強國正集體進入一個「自保與聯合」的新週期。

然而，這場宏大的戰略轉向並非坦途。對內，加拿大正面臨通膨與住房危機的嚴峻挑戰。卡尼深知，若沒有底層民眾的支持，任何地緣政治願景都將崩塌。因此，「強大加拿大」計畫中包含了取消碳稅、減免中產階級稅收、推動永久性學校午餐等民生保障措施。這顯示出其治國邏輯的變革：將社會安全網視為國家安全的基礎，「買得起麵包、住得起房子」才是對抗外部脅迫的最強後盾。

加拿大的經驗給予世界，尤其是同樣處於大國博弈夾縫中的經濟體深刻啟示：在不確定的時代，強化國家內在韌性、避免將戰略籌碼全數押注於單一強權，並積極尋求跨區域的價值鏈合作，才是唯一的生存之道。北美地圖上的邊界線或許依舊，但其背後的政治與經濟邏輯，已在卡尼的宣告聲中，翻開了充滿風險與機會的新篇章。加拿大正用行動證明，中等強國不應只是大國競爭下的棋子，而是能主動重構棋盤的棋手。