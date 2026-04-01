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【專家之眼】「藍海」成為國際拚經濟的熱點

聯合報／ 李武忠／農漁經學者
結合海洋資源永續利用、生態保育與經濟發展的藍色經濟（Blue Economy）是新的經濟引擎。記者尤聰光／攝影
結合海洋資源永續利用、生態保育與經濟發展的藍色經濟（Blue Economy）是新的經濟引擎。記者尤聰光／攝影

美以伊持續衝突再度炸出全球能源和糧食市場的脆弱，也阻礙了全球經濟成長，需要新的經濟動能。鑑於陸地資源缺稀，環境惡化，人為破壞，難以永續開發利用，人們將希望轉向蔚藍海洋。

海洋是連結全球市場、技術、資訊與文化的重要紐帶，尤其結合海洋資源永續利用、生態保育與經濟發展的藍色經濟（Blue Economy）更被視為新的經濟引擎，預估至2030年，藍色經濟年產值將達到3兆美元，並創造約4000萬個工作機會。

藍色經濟主要涵蓋傳統產業（漁業、沿海旅遊、航運、港口）、新興產業（海洋再生能源、藍碳、生物技術、海底採礦、海水淡化）。推動藍色經濟目的在促進永續發展、環境保護和創造就業機會，卻也面臨極端氣候衝擊、海平面上升、過度捕撈、各類汙染、海洋酸化和生物多樣性喪失等多重挑戰。為實現高效且環境永續的藍色經濟，OECD提出，加強海洋觀測資料收集和科學研究，強化海洋治理和監管架構，促進技術創新和數位轉型等重點戰略。

全球重要經濟體亦積極推動藍色經濟，例如歐盟透過實施氣候適應型和包容性藍色經濟政策，來增進可持續的藍色經濟利益；美國以永續利用海洋資源為核心，該領域提供了約230萬個就業機會，產值高達3730億美元，發展重點擺在海洋運輸、海洋勘探、旅遊和休閒以及沿海韌性五大領域；日本政府成功將一些傳統產業、製造業等日漸衰落的地區，發展成可持續的藍色經濟新模式。

東協國家如越南提出，預計至2030年將成立七個海洋經濟跨產業聚落，來推動藍色經濟；印尼則建立藍色經濟示範區，探索以海洋產業、漁業、養殖業、海濱旅遊業、區域和海灣發展為特色的藍色經濟模式；中國海洋資源稟賦豐厚，藍色經濟蓬勃發展，該國的船舶、海工設備、離岸風電、海洋漁業等產業規模均居世界之冠。2025年中國海洋生產總值達11.02兆人民幣，占國內生產總值比重的7.9%，其中海洋服務業為海洋經濟發展的主引擎，正計畫透過科技創新，加大產業、科技、財稅、金融等政策支持力道，朝海洋強國目標邁進。

台灣四面環海，海洋資源豐富，2022年台灣海洋產業產值為新台幣1兆7031億元，占GDP的7.86%，核心產業包含高產值的海運、遠洋漁業及離岸風電等。政府雖明確揭示將以台灣領先全球的科技實力，全面賦能海洋產業，奠定台灣在全球海洋科技領域的關鍵地位。

口號雖喊得響亮，但是實際投注在海洋經濟發展的經費、建設及高端人才，遠遠不如其他重要海洋國家，特別是政府對海洋經濟相關資料的即時精確掌握、系統性分析和總體投資遠不及農業，成為台灣落實發展藍色經濟的盲點。

建議可朝向成立專責機構、建構自主可控的海洋科技創新體系、落實海洋空間規劃（MSP）、加強投資海洋領域的資料收集和數位轉型、打造更具氣候韌性的海洋產業體系、推動數據驅動的綜合海洋治理和發展、有系統培養「AI+海洋」復合型技術人才等。

發展永續的藍色經濟是創造更美好未來的關鍵，尤其透過「AI+藍色海洋」的深度融合，將給實現海洋經濟高質量發展帶來了前所未有的機遇，台灣加油！

歐盟 美國 永續

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