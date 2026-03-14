【專家之眼】從石油危機看台灣的韌性挑戰

美國聯準會即將迎來在5月份上任的新主席華許（Kevin Warsh），他在利率調整、貨幣QE政策的延續立場，一直有著與川普的微妙緊張與些許差異。川普希望的是，國債的利息支出能夠減少；同時，發放關稅紅利的政見支票，每人2000美元，也能快速兌現。

只是在這環節裡的利害相關人，可不只川普跟華許的紛歧主張；原因無他，華爾街的金融盛宴，促成熱絡交易所需看到的利率彈性與利差動態，可跟升斗小民基於工作穩定跟買房、繳款，所期待的那一絲社會公義，也有不同。即便聯準會的獨立性能被貫徹，依舊難逃開順了姑情、卻逆了嫂意的狀況。

直言之，以利率升降來做總體經濟的調控，在這上頭的華爾街與白宮為首的選舉考量；遑論一般人的無所適從了，順位優先的考量自然很不同。放眼當前的高油價，與正顯露疲軟的美國就業市場，若再加上烏克蘭戰爭與中東戰火的持續，那麼聯準會管控通膨的意願，說穿了要避免去形成物價上漲的預期心理，自然有其必要與正當性。

凡此種種的糾結，都讓未上任的華許主席，立馬要操心、失眠的；至原本被華爾街高度期待的那三把火，降息、增表、鬆綁的政策調整，則需要有再三的斟酌、審慎。

本文在以下，將對比上世紀的二次石油危機，與台灣經驗的總結，來探究此番危機的根本差異、未來的發展；繼而就台灣的主體思考與關鍵定位，提出興革主張與可能的因應之道。

首先，歷史大循環竟如此的相似，從區域戰爭的意外爆發，到油價的被推高，終而有在物價的可能狂飆跟民生必然的凋敝。不過讓世界緊張的能源短缺，並不是此番危機的重點所在；而是，後續的通膨管理跟長、短期政策目標的勇敢選擇。不必多所質疑，美國國債問題如果能有持續的通膨來增加稅收，就能緩解其長年的債務問題。

其次，上世紀的70年代，於越戰結束前、後的十年間，發生兩次的石油危機，讓油價在短短幾年間即翻高達15倍！因而造成全面的經濟衰退、高失業和嚴重的民生動盪等社會問題。第一時間的尼克森總統，選擇禁止石油出口跟管控零售油價牌的老路，造成爭搶加油的長龍車陣。眼前的川普，則說出大實話，他不在乎油價的走勢。

反觀，發生第一次石油危機的台灣，不僅勇敢的調整重大物資的價格，尤其與輸入性通膨有高關聯的項次上、更選擇繼續挺進十大建設；幸好，有向沙烏地阿拉伯借款的油、元支援，像中沙大橋的興建，跟農村對都市失業人力的短暫吸納，不僅讓十大建設順利完成，更讓台灣的循環內需與工業經濟正式起飛。

再則，能源短缺與油價大漲成因，若純就時間先後的表象因果看，國際社會確有戰爭爆發的刺激。第一次石油危機的當時，先有1973年贖罪日戰爭，以色列接連打敗埃及、阿拉伯聯軍；繼而在自由世界，又有來自越南赤化與中南半島淪陷的集體恐慌。

到了第二次石油危機，當時的要角伊朗，則發生親美政權的巴勒維政府，被人民革命所推翻，改由此次被炸死的哈米尼，他所領導的極端教義者做支配；其後「兩伊戰爭」，伊朗與伊拉克的邊境衝突，再次讓國際油價大幅上漲。

接連的戰爭陰影跟兩次石油危機，造成高通膨和全球經濟的陷入衰退；在主要國家，更有類似聯準會採行的高利率政策，以及會隨著物價指數自動調升的勞資契約，因而在高昂的投資成本，跟能推升物價上漲的工資協議，種種不力因素而交織成的停滯性通膨，一發不可收拾。

面對經年性的停滯通膨，雷根總統跟柴契爾政府改以解除管制和壓抑公共支出來做政策應對；一直到克林頓總統的當選，順利推動北美自貿協議的壯舉，方才讓投資人能以自由化、全球化的美好想像，重新激活投資信心與經濟動能，徹底以結構性鬆綁來做為續命仙丹。

準此觀之，國際社會必須阻止中東戰事的蔓延開來，最為重要；兩岸跟東亞，則是引信拆彈的最前線。同時，輸入性通膨難以避免，大眾物資的價格調整與反應成本，終究要敢於面對。此外，縮減非必要的公共支出，執政黨更要勇於面對，而不是放手讓台灣的源泉活水，一路的被轉讓，甚至最終被掏空。