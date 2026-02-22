【專家之眼】最高法院不利判決 川普仍將繼續纏鬥

美國聯邦最高法院大法官以6比3投票結果，於美東時間2月20日提出裁定，判決美國總統川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球多個貿易往來對象國徵收高額關稅違法；並且許多政治經濟評論分析師紛紛指出，依據判決結果，將引發川普政府面臨廣泛性退還關稅財政壓力。

此項判決結果，無可置疑將對川普政治聲望與政策氣勢產生重大打擊，但儘管面對不利判決，川普總統與其行政團隊仍然態度強硬，並立即援引《1974年貿易法案》（Trade Act of 1974）第122條，對全球各個貿易往來對象國，在既有關稅額度上，另行疊加為期150天10%新關稅，期能取代遭致聯邦最高法院判決所推翻，援引《國際緊急經濟權力法》而增加之所謂對等貿易關稅。

後續川普將會如何應對情勢進行損害管制？首先，吾人必須注意到川普仍可援引多項既有法案條款，針對不同貿易往來對象國，依據不同理由繼續課徵高額關稅。因此若是認為許多在川普政府高額關稅壓迫下，不得不與其展開貿易協商並允諾相當嚴苛妥協條件國家，將會因此反悔要求重新磋商原先已經談妥並簽署之投資與貿易協議，恐怕是過度樂觀。

國際社會在川普高關稅壓迫下就範的諸多國家，在此時都將會先保持觀望態度，率先出手去挑戰此時充滿憤怒情緒之川普總統，絕對是缺乏政治智慧的盲目衝動政策選項。未來數周內，等到川普行政團隊擬妥應對方案後，再採取適當行動，應該是各國政府最合理之回應策略。但落實既有協議之相關投資步調，若原來並不預期會產生明顯回收效益，顯然就會刻意放緩。同樣對於應允採購項目，除非目前具備合理市場供需誘因，亦可能暫時推遲，觀察風向變化後再作定奪。

其次，就是川普仍將繼續維持推動原先所規畫各項政治議程，就算手中籌碼確實減少，此時若是公開調整包括對外出訪之既定行程，無異公開招認政治棋局已被打亂，本身無法掌控政治局勢，此將導致後續氣勢逆轉，產生兵敗如山倒連鎖反應。政治人物面對政治逆境，絕不輕言落敗放棄，反而會繼續纏鬥希望情勢逆轉；川普本身亦不例外。因此若是預期川普多次高調宣稱出訪北京規畫方案將會有所變化，恐怕機率相對有限。

再者，就要談到當美國最高法院提出對行政部門所持政策不利判決時，此時，國會就將獲得扮演影響政治僵局更為關鍵角色，有無可能國會將會妥善運用其職能，藉由主動立法獲得更高影響力，確實值得繼續觀察。川普政府原先採取強勢行政手法主導政局，未來是否會試圖改善其與國會互動關係，希望透過國會支持掌控政局發展，會不會成為近期內美國政治重要戲碼，勢將受到國際社會密切關注。

此外，就要談到台灣政壇面對美國政局變化，立法院審議《駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間對等貿易協定》進程是否會受到影響，審查步調與節奏是否將會放慢，作為爭取更多時間觀察川普政府應付政局後續變化緩兵之計，確實值得國內政治人物思考與評估。

最後還是必須再三強調，面對聯邦最高法院不利判決，川普勢將繼續纏鬥不休，因此項議題涉及其本身政治威信與聲望，撤回以關稅壓迫各國之基本策略，確實是關係其政治前景所不可承受之重。面對情勢尚未明朗前，政府執政高層與國安首長必須牢記此時無聲勝有聲，各項決策一動不如一靜，千萬不要盲目衝動胡亂發言與透過社交媒體輕率表態，否則很可能偷雞不成蝕把米，搞成賠了夫人又折兵。