【專家之眼】大陸對台「惠農措施」 是利多還是利「中」？

一元復始，兩岸關係能否冬去春來，尚需要創造更多有利條件。多年來中國大陸官方為了拉攏台灣民眾，完成和平統一使命，不斷推出惠台利民措施及釋放紅利；為深化兩岸農業合作，還陸續設置了36個「台灣農民創業園區」與11個「兩岸農業合作試驗區」，並為台商、台農量身打造金融支持，來吸引台商、台農前往大陸投資養殖、種植、農產品加工及運銷，希望打造產業集群，並提升在地農產品競爭力和農民收益。

台農在面對國內生產環境惡化，生產成本攀升，經營日漸困難的情況下，有人選擇前往對岸從事第一線農作，把過去在台灣累積的種植經驗，技術和品種一併帶過去如蝴蝶蘭、高山茶、鳳梨、蓮霧、芒果、釋迦、疏菜等等，透過實作交流，確實有助於當地農業生產技術的改進，進而帶動當地農民增收。

尤其一些台灣辛苦改良育成的優良新品種，也被帶到對岸種植，由於氣候，土壤，環境等因素更優於台灣，加以當地科研機構持續研發改進，許多種植成果較在台灣種植更佳，品質甚至更勝一籌，特別是在初期遭遇到的資金短缺、融資抵押難、融資貴等問題獲得解決後，經營規模大幅擴大，產量大幅增加，不僅可以滿足當地消費者的偏好和需求，逐漸減少自台灣進口，甚至還可以外銷到其他國家，與台灣產品形成國際競爭，也引起台灣內部反彈的聲浪，光靠鼓勵台農、台企赴陸的邊際效益正在降低。

特別是民進黨執政下的這些年，官方不僅想方設法阻攔台灣農民和離退農業技術人員，前往大陸從事第一線農業生產，還一再以「養套殺｣說法，告誡台灣農民勿前往大陸投資農業，並積極透過「植物品種及種苗法」，明定繁殖、販售具品種權之植物需取得品種權人之授權，還訂定了相關罰則，來防止台灣辛苦研發的新品種流入中國大陸，更積極和大陸脫鉤將外銷市場移往日本、美國等地區。

中國大陸端出的惠台（農）措施，基本上是鼓勵台農、台企前往中國大陸投資經營農業相關業務，然而受限於安土重遷的傳統思維，成果不如預期，且大多數留在台灣未前往大陸投資的農民，很難感受到其中的好處，對促進民眾對中國向心力實質幫助有限，甚至在台灣政府刻意的宣導和推動下，對中國大陸市場心存戒心。

為兩岸融合創造更有利環境，中國大陸除了可以在確保食用安全的原則下，主動開放大陸市場並給予台灣產農產品輸中，提供優惠便捷措施，讓台灣農民有感外，鑑於台灣農民正受困於極端氣候帶來的天然災害和適宜生產區域變動，農產品經常性產銷失衡，外銷市場開拓不易，國外低價農產品大量輸入，產業競爭力衰退等，急需透過種植「抗逆境｣新優質品種來提高農產品的品質暨競爭力。

中國大陸擁有全球第一的農業種質資源保存數量，可以從現存種質資源庫中篩選，並改造成適合台灣種植具高產優質、抗逆抗病、節約資源等重大優異基因育種材料，再選擇氣候與台灣相近的福建進行試種成功後，將種苗和技術主動提供給台灣當地農民使用，甚至兩岸可以共同發展，讓多數台灣農民實質受益並感受到來自對岸的善意，透過合作共贏，讓兩岸人民互動更為融洽，免於悲劇發生。