【專家之眼】川普「虛空造牌」下的高市「鋼鐵路線」

日本第51屆眾議院改選結果日前揭曉，首相高市早苗領導的自民黨取得突破性大勝，單獨掌握超過316席的絕對安定多數，與修憲盟友共計掌握超過三分之二的席次。這不僅是高市個人的政治勝利，更重要的是，多數民意支持的高市政權，將帶領日本走向「強國防、重安保」路線。這意味未來的中日關係將由「戰略模糊」走向「戰略清晰」；未來兩國將在「修憲防衛」與「經濟安全」兩大議題有更多的交鋒與博弈。

高市早苗競選期間的訴求，即是自衛隊法制化、提升國防預算至GDP2%以上，並具備「先制打擊」敵方基地的能力。如今，修憲派席次跨越三分之二門檻，意味著自1947年施行至今未曾改動的《和平憲法》，將可能迎來歷史性的變動。

此次日本選舉的結果，對去年以來陷入僵局的中日關係，顯然是雪上加霜。過去囿於憲法第九條，日本對於與中國大陸的爭端，例如釣魚台問題，相對較為克制。但高市政權的強化國防，將代表日本未來面對類似的爭議甚至衝突時，將採取更為積極的戰略反擊。

與此同時，視經濟為國安延伸的高市首相，此次大選後勢必加速推動並強化已實施三年的《經濟安全保障推進法》，其「經濟安保」主要重點包括：一是防止日本半導體、量子運算等技術流向中國大陸；二是透過擴大投資，推動稀土、醫療原料等資源的在地化、多元化，以期在2030年前將對中關鍵物資依賴度降低30%以上；三是成立日本版的 CFIUS（對日外國投資委員會），針對陸資投資日本基礎建設實施更嚴格審查，以防止技術外流。

由此推斷，強調經濟安全等同國家安全的高市政權，寧願付出短期經濟代價，藉由一定程度的「去中化」，以取得更大的安全保障。這意味著已經低盪的日中關係，將在「政冷經溫」下進一步探底。

面對高市大勝，北京政府雖強調「和平穩定」，但在實際外交上已進入「冰封期」。然而，基於對美優先的戰略考量，短期內北京不會希望升高與日本的衝突。但對高市政權下的日本，將採取將傾向「長線消耗」策略。其可能舉措包括：

外交政治方面，北京將在聯合國等國際場合，針對日本核廢水、二戰歷史問題發動更大規模的輿論攻擊，試圖削弱高市政權的國際道義形象。若中日衝突進一步升級，北京將有可能採取撤回大使或降低外交關係等激烈手段。與此同時，無限期推遲「中日韓領導人峰會」或高層經濟對話。

經濟方面：將針對日本依賴度高的關鍵原材料（例如稀土、特定化學品）實施更嚴格的出口管制，以作為對日本半導體禁運的回擊。與此同時，透過對日企的拉攏或施壓，製造日本企業界與政府的矛盾，削弱高市政府「經濟去中」力道；值得注意的是，北京有可能對在中國大陸的日企─特別會針對參與日本「經濟安保」的日商，採取更頻繁的稅務、消防或國安審查，甚至進一步將其列入「不可靠實體清單」。與此同時，延續水產品禁令，並可能擴展至日本自民黨選區的農林水產品。

此外，在軍事層面，北京可能在灰色地帶將壓力常態化，例如增加在釣魚台周邊巡航的頻率與公務船噸位；或擴大與俄羅斯在海空域的戰略巡航，形成北、東兩面夾擊日本的態勢，迫使日本分散防衛資源。

總的來看，對川普來說，被《經濟學人》認為「持民族主義立場的強硬安全鷹派」的高市早苗執政下，日中關係的緊張，正是美國得以創造與中國大陸談判籌碼的最好契機。也就是說，此次日本右翼的大勝利，可說是川普再一次成功的「虛空造牌」。對北京來說，面對川普的關稅壓力時，又將同時提防高市在第一島鏈的軍事躁動。因此，在高市執政期間，中日關係的主旋律將不是如何緩和，而是底部究竟會在哪裡？

川普的「Make America Great Again」、習近平的「中國夢」，以及高市早苗的「Japan is back」‧‧‧在只有油門、沒有剎車的民族主義激情中，未來地緣政治對撞風險的升高，將成為東亞的新常態。位在「海景第一排」的台灣，要怎樣避險？又將怎樣在大國角力過程安身立命？這將是對台灣的最大考驗。