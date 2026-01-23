【專家之眼】脫美入中？加國總理卡尼訪中的弦外之音

快訊

聯合報／ 湯紹成／政大國關中心兼任研究員
加拿大總理卡尼近日訪問中國，被部分輿論視為加中關係回暖的象徵。（美聯社）
加拿大總理卡尼近日訪問中國，被部分輿論視為加中關係回暖的象徵。然而，若將此行置於當前國際政治結構中觀察，特別是近日美國總統川普所帶來的戰略衝擊，此次訪問更應被理解為一種在高度不確定環境下的風險管理行動，而非加中關係的根本轉向。

自2018年孟晚舟事件所引起的中國與加拿大外交危機以來，兩國關係長期處於低谷。卡尼此次訪華，確實具有修補雙邊溝通的意涵，但其更深層的背景，來自於當前川普對盟友政策的高度不確定性。對加拿大而言，與其被動承受華府政策震盪，不如主動為自身對外關係建立安全緩衝。

川普再度執政後，美國對外政策呈現三項特徵：單邊主義升高、關稅工具化，以及對盟友不耐。無論是對歐洲、加拿大，甚至日本與南韓，川普皆傾向以交易式邏輯重新定義同盟關係。

在此情況下，加拿大面臨的不是是否親中的選擇，而是如何避免在美中博弈當中，變成被動承壓的一方。卡尼訪華，正是在此背景下，為加拿大外交與經貿政策預留操作空間的現實作法。

卡尼本人長期被視為全球化時代的制度型人物，其外交風格強調穩定、規則與風險分散。此次訪華，與其說是對中國的戰略靠攏，不如說是對川普式不確定性的對沖（hedging）。

對加拿大而言，中國仍是不可忽視的經貿夥伴，尤其在農產品、能源與部分關鍵原物料市場上具有現實吸引力。在美國可能重新揮舞關稅大棒的情境下，完全凍結對華互動，反而會放大加拿大自身的結構性風險。

北京對卡尼訪華的態度同樣務實。中國樂見加拿大在對外關係上展現一定自主性，但並未因此對加中關係抱持過高期待。主因北京清楚認知到：加拿大終究深嵌於美國主導的安全與制度體系之中。

因此，中方對加中關係的定位，更接近低政治與可合作的技術性互動，而非戰略層面的突破。某種程度上，中國亦在觀察：川普政府是否會進一步壓縮盟友對中互動的空間。

必須指出的是，川普因素不但沒有消除加中關係的結構性限制，反而使其更加明顯。加拿大在國內政治上，仍面臨外國干預與國安疑慮的高度敏感；在對外政策上，則必須回應可能被美國欺凌的可能，因為川普曾主張，加拿大應成為美國第51州，若川普拿下格陵蘭，加拿大將被美國的領土包圍。換言之，卡尼訪華的動因，除經貿之外，恰恰來自於川普的不穩定，其上限也同樣受制於川普對盟友的壓力。

總體而言，此次卡尼總理訪問中國，我們看到的不是加中關係的再啟動，而是一種在川普因素主導的不確定國際環境中，中等強國試圖自保的現實主義策略。這是一種有接觸、無突破；可合作、難互信的互動模式。

在川普時代的陰影下，加中關係短期內不太可能大幅改善，但也不會輕易斷裂，而是進入一種低溫、可控、以風險管理為核心的常態化狀態。但因加國屬於「五眼聯盟」成員國，是美國緊密的盟友之一，此次訪華行動自然會造成一些影響。

