【專家之眼】一山不容二虎？當「唐羅主義」遇到中國崛起

在歷經超過4個月的軍事施壓後，美軍以「掃蕩毒梟恐怖組織」為名義出兵委內瑞拉首都卡拉卡斯，並成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。這場行動標誌著川普政府國家安全戰略的具體實踐，重振美國在西半球的霸權地位。美國赤裸裸的門羅主義也會讓人聯想到正在不斷快速崛起的中國，考驗中國是否會如其所言的和平崛起，亦或是步上美俄霸權擴張的後塵。

川普政府2025年12月發布的《國家安全戰略》援引「門羅主義」，將西半球置於華府最優先關注的戰略焦點。這份戰略文件明確宣示，美國將成為拉美地區的「首選合作夥伴」，禁止中國、俄羅斯等外部勢力在美洲駐軍或控制關鍵基礎設施。委內瑞拉行動正是這一戰略的首次重大實踐。

川普甚至毫不掩飾地表示將「接管」委內瑞拉，利用石油收入重建該國產業，展現了典型的霸權干預模式。更深層的意義在於，美國通過這次行動向世界宣示：在其傳統勢力範圍內，美國擁有絕對的軍事介入權，即便這意味著跨境逮捕他國元首、違反國際法基本原則。

這種霸權行為模式與俄羅斯在烏克蘭的行動並沒有太大的差異，都是在自身傳統勢力範圍內，以維護安全利益為名，對主權國家進行軍事干預。聯合國秘書長古特瑞斯的發言人表示「這些發展樹立了危險的先例」，正點出了問題的核心。我們這個時代已經進入一種失序時代，當大國可以在自己的「後院」任意行使武力，國際規則的根基不復存焉。

美國的霸權建立在經濟實力、軍事優勢和意識形態輸出三大支柱上。在拉美，美國長期通過經濟援助、軍事顧問和政變支持來塑造親美政權。當這些軟性手段失效或失去自信時，直接軍事干預便成為最終選項。俄羅斯的霸權則更多依賴能源控制、軍事威懾和歷史文化紐帶在前蘇聯地區維繫影響力。

華府資深人士與媒體不少人認為川普對未來世界格局的構想，是建立在靈活的現實主義之上的大國政治，承認大國勢力範圍，美國擁有西半球，歐亞大陸與亞太則交由中俄，由此建立新雅爾達體系，三分天下。

如果世界真的走向美中俄三分天下的格局，中國在東亞扮演什麼角色？這是一個充滿爭議的問題。自2012年起，東南亞多國與中國在南海的領土爭端升高，這些國家紛紛採取更加防範的態度，並重新鞏固與美國的軍事同盟關係。中國在南海的填海造島、在台海的軍事演習，確實引發了鄰國對中國崛起路徑的憂慮。

然而，中國與美俄的根本差異在於其外交哲學。中國長期堅持「和平共處五項原則」，主張不干涉內政、尊重主權。儘管習近平時代中國外交從「韜光養晦」轉向「奮發有為」，但中國迄今並未進行類似美國在委內瑞拉、俄羅斯在烏克蘭那樣的跨境軍事行動。中國的擴張更多體現在經濟層面，通過「一帶一路」、基礎設施投資和貿易網絡擴大影響力。

這種差異既源於中國的歷史文化傳統，也源於現實的戰略考量。中國深知過度軍事化會加速「中國威脅論」的自我實現，會推動周邊國家更緊密地倒向美國，會破壞中國經濟發展所需的和平環境。正因如此，即使面對台灣問題這個核心利益，中國也始終將「和平統一」放在首位，將武力作為最後選項。

美國對委內瑞拉的行動，很可能是為中國設下的戰略陷阱。如果美國可以在西半球任意行使武力，為何中國不能在東亞做同樣的事？如果美國可以「保護」自己的後院，為何中國不能「收復」台灣？一旦中國對台灣或其他鄰國採取類似行動，失去道德制高點的美國未必不會雙標地結合其盟友制裁。

但是真正讓人深思的是，強大的中國在東亞將會是怎樣的霸權。如果三分天下格局真的形成，中國在東亞的角色恐將取決於其自身選擇。近代歷史上，崛起大國面臨兩種路徑選擇：一是霸權擴張路徑，通過軍事征服建立勢力範圍，如19世紀的英國、俄國、法國、日本等殖民主義國家；二是更多的經濟整合與文化輸出，如二十世紀中葉的美國建立所謂的「善霸」或「自由主義霸權」。

中國更可能選擇第二條路徑，但會帶有中國特色。這種特色體現在幾個方面：經濟上通過供應鏈整合建立相互依存關係，而非殖民式掠奪；安全上強調共同安全而非軍事聯盟，通過多邊機制協調利益衝突；文化上尊重多樣性而非強制同化，通過文明交流增進理解。

但這不意味著中國會放棄維護核心利益。在台灣、南海等核心利益問題上，中國必然會保持強硬立場。關鍵在於，這種強硬是防禦性的還是擴張性的，是維護現狀還是改變現狀。如果中國能在維護核心利益的同時，避免陷入霸權競爭的陷阱，就能開創一種新型大國關係。